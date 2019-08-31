Махачкалинца раскритиковали в соцсети после извинений за вызов Кадырова на бой

31 августа 2019, 04:11

Пользователи Instagram осудили непродуманный поступок жителя Махачкалы Гаджимурада Исабекова, который вызвал Рамзана Кадырова на поединок, а после встречи с Адамом Делимхановым извинился перед главой Чечни. В Telegram появилась аудиозапись от имени Исабекова с ответом на критику.

Как информировал "Кавказский узел", 21 августа махачкалинец Гаджимурад Исабеков опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову, вызвав его на поединок из-за слов об имаме Шамиле. Кадыров на вызов не ответил, но принять бой вместо него вызвались как минимум три жителя Чечни. Пользователи соцсетей раскритиковали обмен провокационными видеообращениями. После беседы с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым Исабеков записал новое видео, в котором извинился перед Кадыровым за вызов на бой.

Вызовы на личный поединок, к которым прибегает сам Рамзан Кадыров, не отвечают историческим традициям, поскольку дуэли у вайнахов и жителей Дагестана в прошлые века не практиковались, указали историк Сергей Арутюнов и востоковед Алексей Малашенко.

Житель Махачкалы Гаджимурад Исабеков настаивает, что его извинения перед Кадыровым не были вынужденными. "Многие здесь кое-что недопонимают, хочу разъяснить. Касаемо имама Шамиля, я четко и ясно понял, что Рамзан Ахматович уважает имама Шамиля, ценит его и считает героем. Этого мне хватает", - говорит Гаджимурад Исабеков в видеообращении, опубликованном на странице kavkaz_days 30 августа.

Подписчики сообщества осудили обращение Исабекова. Они высказали мнение, что махачкалинцу изначально не следовало бросать вызов Кадырову. "Слово, сказанное тобой, твой хозяин, а несказанному слову ты сам хозяин. Прежде чем что-то сказать, надо знать, что говоришь, чтобы потом не краснеть", - написал _i_s_a_95__.

"Взрослый человек, прежде чем такие обращения делать, должен подумать 10 раз. А не ляпнуть, чтобы потом извиняться", - считает solomon___kein. "Молчание - золото! Учитесь на чужих ошибках. Как говорят: "мы жалеем о сказанных словах, но никто не жалел о том, что промолчал", - добавила linda.d.13.

"Сперва грозился, теперь как мышь перед котом ведет себя. Зачем говорить громкие слова, за которые потом придется извиниться? [...] это позор не только ему, но и всему Дагестану, прежде чем, что то сказать, надо подумать несколько раз хорошенько", - считает dzd0103.

"Взял свои слова обратно, это называется. Кадыров успел всех напугать. Ну Кадыров, ну Рамзан, у тебя это хорошо получается", - написала ramazanova____ha. "Оказывается, те виноваты, которые "кое-что недопонимают", - иронично заметил b.kh79_05.

Журналист Максим Шевченко 12 августа извинился за слова о том, что Рамзан Кадыров "дал заднего" в дискуссии об имаме Шамиле. После звонка Магомеда Даудова журналист заявил, что использовал "неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца", и "готов взять их обратно". Отказ Максима Шевченко от слов "дал заднего" в адрес Рамзана Кадырова напомнили пользователям соцсетей о других случаях извинений перед главой Чечни.

Исабеков в своем обращении не ограничился извинениями за вызов Кадырова на бой. "Ахмат-хаджи Кадыров и ты - вот наша гордость, имена, за которые мы отдадим жизнь. И за тебя, Рамзан, отдадим жизнь. Ты говоришь, что ты пехотинец Путина. А я - пехотинец твой!" - заявил махачкалинец.

Эти слова тоже вызвали критику. "Настолько унизительно твою речь слушать. Ты же знаешь за кого и ради кого мусульманин жизнь отдает", - пристыдил Исабекова daudov_rustam1977. "Больше делать нечего, за Кадырова жизнь отдавать", - написал d0055urjd.

Ранее пользователи соцсети предположили, что извинения Исабекова вынужденные, так как он мог столкнуться с угрозами и давлением со стороны приближенных Кадырова. К публичным извинениям в Чечне приводит не только критика властей, но и жалобы на коррупцию и произвол чиновников, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Гаджимурад Исабеков ответил на критику, но на этот раз не видеообращением, а аудиозаписью. "Новые обстоятельства нашумевшей истории" опубликовал 31 августа Telegram-канал "Что там у дагестанцев?".

"Разве я, когда первое сообщение посылал, советовался с кем-то? Это моя личная инициатива. После этого обращения меня вызвал в Москву Адам Делимханов, он поговорил со мной пять часов. За время беседы человек признал все факты, что абсолютно признает имама Шамиля лично он. За это время на связь вышел сам Рамзан Кадыров, признал мою мужественность, достоинство, сказал, что смысла нету нам драться [...] Я приехал оттуда только с победой, победа моя личная", - говорит мужчина на аудиозаписи.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением того, что слова на аудиозаписи принадлежит именно Гаджимураду Исабекову. На YouTube-канале Исабекова, где было опубликовано его первое обращение с вызовом Кадырова на бой, по состоянию на 04.00 мск 31 августа нет доступных для просмотра видеозаписей.