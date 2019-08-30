Дагестанец после встречи с Делимхановым извинился перед Кадыровым за вызов на поединок

30 августа 2019, 05:53

Житель Махачкалы, который ранее вызвал главу Чечни на поединок из-за слов об имаме Шамиле, опубликовал новое видео, в котором на сей раз назвал себя "пехотинцем Кадырова". Новое обращение к главе Чечни последовало после беседы с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Извинения дагестанца продолжили практику публичных покаяний перед Рамзаном Кадыровым.

Как информировал "Кавказский узел", 21 августа махачкалинец Гаджимурад Исабеков опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову, вызвав его на поединок из-за слов об имаме Шамиле. Кадыров на вызов не ответил, но принять бой вместо него вызвались как минимум три жителя Чечни. Пользователи соцсетей раскритиковали обмен провокационными видеообращениями. "Принципиальные храбрецы", которые оскорбят Рамзана Кадырова, рискуют "ползать у ног" и просить прощения, пригрозил 27 августа министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров. Слова Умарова привели к новому витку взаимных претензий дагестанцев и чеченцев в соцсетях. Историк Сергей Арутюнов и востоковед Алексей Малашенко указали, что вызовы на личный поединок, к которым прибегает Рамзан Кадыров, не отвечают историческим традициям, поскольку дуэли у вайнахов и жителей Дагестана в прошлые века не практиковались.

У жителей Дагестана и богословов вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Позднее Кадыров неоднократно подчеркивал, что относится с уважением к Шамилю и дагестанцам, пояснив, что упреки в адрес последователей Шамиля были направлены лишь "кнопочным героям" в соцсетях. Однако пользователи соцсетей уличили Кадырова в непоследовательности.

В соцсетях распространилось новое видеообращение Гаджимурада Исабекова к Рамзану Кадырову. В частности, видеозапись в двух частях опубликована на странице echo.dagestana в Instagram, которая имеет 35,3 тысячи подписчиков. К 05.30 мск 30 августа видео собрало 91 лайк, к принесенным в мягкой форме извинениям пользователи оставили 56 комментариев.

"Касаемо вызова на бой Рамзана... Да, его чуть-чуть задело это, чуть-чуть оскорбило то, что я его вызвал на дуэль. Если тебя, Рамзан Ахматович, это хоть чуть-чуть задело, хоть чуть-чуть это тебе настроение испортило, Рамзан, я приношу перед тобой тоже извинения", - сказал Гаджимурад на видео.

Махачкалинец рассказал, что встретился в Москве с Адамом Делимхановым. "В некоторых моментах [Делимханов] указал мне на мои ошибки", - уточнил он.

Он также заявил, что готов отдать жизнь за Кадырова, и назвал себя его "пехотинцем".

Отметим, что новое обращение к Кадырову не было опубликовано пользователем "Гаджимурад Исабеков" на YouTube, где размещено его первое видеообращение.

Пользователи Instagram предположили, что извинения вынужденные

"Может ему угрожают? Бедный! Не судите строго, люди", - написал пользователь под ником "yarapi_yarapi_".

"Стали угрожать семье и детям, а один на один Кадыров не вышел... Просто пришлось это сказать из-за любви к семье", - отметил "alievmgmd".

"Мне стыдно смотреть", - отреагировал "xac.vipechka05".

"Сперва на бой давай вызвать, а потом "за тебя готов отдать жизнь". Что происходит вообще?" - пишет "yunus_05777".

Некоторые пользователи предположили, что видео имеет признаки монтажа.

"Как будто нарезками видео соединили", - указал, в частности, пользователь под ником "abdulaev_official".

Практика принуждения к извинениям набирает обороты

Практика принуждения к публичным извинениям, которой дал начало Рамзан Кадыров, вышла далеко за пределы Чечни. Уже к концу 2015 года правозащитники сообщили, что принуждение критиков кадыровского режима к извинениям приобретает системный характер. Один из первых таких случаев произошел в декабре 2015 года, когда в соцсетях появилось видео, на котором мужчина со спущенными штанами извинялся перед Кадыровым за критику, признавая свою неправоту, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Такая практика продолжается и в 2019 году. Так, журналист Максим Шевченко 12 августа извинился за слова о том, что Кадыров "дал заднего" в дискуссии об имаме Шамиле. После звонка Магомеда Даудова журналист заявил, что использовал "неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца", и "готов взять их обратно".

До этого на фоне конфликта из-за дорожных знаков у границы Дагестана и Чечни Кадыров обещал "поломать пальцы и вырвать язык" тем, кто пишет оскорбительные комментарии. "Я вам говорю - не пишите комментарии, оскорбляющие достоинство человека. Оттого, что... мы работаем на таких должностях, это не означает, что мы не люди", - также заявил тогда глава Чечни.

В июле 2019 года чеченское телевидение показало серию репортажей о грозненке Лизан Исаковой и ее сыне, обвиняемых в мошенничестве с инвалидностью. Под анонсом спецрепортажа об Исаковой оставил комментарий колясочник, который также заявил о невнимании властей Чечни к инвалидам. После он принес в эфире телекомпании извинения за свои слова.

"Автором экстремистских комментариев" был назван в сотрудниками ЧГТРК 16-летний подросток, позволивший себе критиковать власти Чечни в соцсетях. Муфтий Чечни Салах Межиев отчитал подростка, который сквозь слезы просил прощения за свои слова. Кроме того, в вышедшем в эфир 26 июля спецрепортаже мать и дядя юноши покаялись за упущения в его воспитании.

21 июля чеченское гостелевидение опубликовало сюжет о жительнице Грозненского района Тамиле Сулеймановой, которая, по версии ЧГТРК, организовала в соцсетях сбор денег на лечение своего ребенка, хотя на самом деле детей у нее нет. Сулейманова и ее отец извинились в эфире.

15 июля на телеканале "Грозный" был показан сюжет, в котором министр культуры республики Хож-Бауди Дааев раскритиковал творчество музыкантов-любителей. По словам министра, песни в собственном исполнении могут публиковаться только с разрешения специальной комиссии, "которая проверяет музыкальную составляющую, слова на их соответствие". В сюжете также были приведены извинения самодеятельных певцов.

Новости о практике принуждения публичных и непубличных людей к открытым извинениям перед Рамзаном Кадыровым "Кавказский узел" публикует на специальной странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".