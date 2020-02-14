14 февраля 2020, 21:31

Участник митинга в Магасе Закри Бопхоев сдался полиции

Брат Зелимхана Бопхоева, обвиненного в нападении на силовика во время протестов в Ингушетии, явился сегодня в полицию с повинной и был задержан, сообщил его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", Зелимхан Бопхоев (в СМИ он упоминается также как Бапхоев) находится под арестом по делу об участии в мартовских протестах в Магасе. В январе активист признал, что напал на двух сотрудников Росгвардии на митинге, но заявил, что сделал это, защищая стариков. Обвинение потребовало приговорить его к году и восьми месяцам колонии. По словам дяди активиста, в митинге, помимо Зелимхана Бапхоева, участвовали еще два его племянника.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. Утром 27 марта при попытке разогнать их произошли стычки с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", после беспорядков по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, тогда как организаторы - в создании экстремистского сообщества. Железноводский горсуд на Ставрополье по состоянию на 14 февраля вынес обвинительные приговоры 11 активистам.

Закри Бопхоев добровольно явился в отдел полиции, так как уверен, что никаких противоправных действий на акциях протеста не совершал, со ссылкой на адвоката Магомеда Абубакарова сообщило сегодня "МБХ медиа".

31-летний Закри Бопхоев явился сегодня с повинной в отдел полиции, сообщил его адвокат Ахмад Кансаев. "Активиста задержали по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти в опасной для жизни и здоровья форме, он находится в изоляторе временного содержания Нальчика", – рассказал адвокат. По его словам, суд по избранию Закри Бопхоеву меры пресечения назначен на 15 февраля.

Закри Бопхоев - младший брат обвиняемого по делу о митинге в Магасе Зелимхана Бопхоева, задержанного 1 июня 2019 года в якутском городе Усть-Неру и этапированного в Нальчик, уточнил Кансаев. По словам адвоката, его подзащитный отрицает, что участвовал в столкновениях с силовиками по политическим мотивам, сообщила сегодня "Фортанга".

Закри и Зелимхан вместе жили и работали в Якутии, рассказал их младший брат Аюб Бопхоев. "В день митинга он (Закри Бопхоев. - Прим. "Кавказского узла") поехал на машине привезти старшего брата Зелимхана, которого впоследствии арестовали, а потом Закри решил явиться в отдел сам", - процитировало Аюба Бопхоева издание.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Мальсагов перевезен из Нальчика во Владикавказ", "Брат ингушского активиста рассказал суду о потере работы в МВД после митинга", "Прокурор потребовал 1,5 года колонии для ингушского активиста Озиева".

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