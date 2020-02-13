Обвинение запросило 20 месяцев колонии для Зелимхана Бапхоева

13 февраля 2020, 20:42

На процессе по делу участника митинга в Магасе Зелимхана Бапхоева в Железноводском городском суде обвинение предложило отправить его в колонию общего режима на 20 месяцев. Адвокат попросил не связанного с лишением свободы наказания.

Как писал "Кавказский узел", Зелимхан Бопхоев (в СМИ он упоминается также как Бапхоев) находится под арестом по делу об участии в мартовских протестах в Магасе. 27 октября 2019 года стало известно, что арест ему продлили на три месяца. По словам адвоката, Бопхоев обвиняется по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК России), но доказательств его вины в деле нет. В январе активист частично признал вину в суде. Он заявил, что напал на двух сотрудников Росгвардии на митинге в Магасе, чтобы оградить пожилых участников акции от действий силовиков.

26 марта 2019 года противники соглашения о границе между Ингушетией и Чечней без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения. По данным СКР, десять силовиков получили травмы. После митинга начались задержания и аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 человек, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Один из родственников Зелимхана Бапхоева, присутствовавших сегодня в суде, рассказал, что приехал на суд из Якутии. "Я с 90-х годов в Якутии. Забрал туда трех своих племянников, так как в Ингушетии нет работы. Вот и Зелимхана забрал. Он там в ЧОПе работал охранником. Раз в году на месяц они приезжают на родину. Так получилось, что в последний их приезд все трое оказались на митинге в Магасе. Я не участвовал. Был в то время в Москве. Позже узнали, что Зелимхана арестовали за участие в том митинге", - рассказал дядя подсудимого Магомет Бапхоев корреспонденту "Кавказского узла".

Он сообщил, что 12 февраля в дом его родных в Ингушетии пришел участковый, который заявил, что второй племянник, участвовавший в митинге, должен приехать из Якутии для допросов. "Если не приедет, его в Якутии арестуют и доставят в Ингушетию", - сказал Магомет Бапхоев.

Второй дядя Зелимхана Аслан Бапхоев озвучил корреспонденту "Кавказского узла" свое мнение по поводу событий марта 2019 года в Ингушетии. "Если бы власти соблюдали сами закон и Конституцию, если бы они сумели разрешить пограничный спор с Чечней, не было бы ни столкновений на площади, ни ареста Зелимхана и других участников того митинга. Не было бы этого конфликта", - уверен он.

Судебное заседание началось с 15-минутным опозданием. В зале присутствовали семь родственников подсудимого, адвокат Магомет Гандаур-Эги, представитель "Мемориала" Ольга Бегретова и сотрудник прокуратуры. Зелимхана Бапхоева привели четверо конвоиров. У подсудимого была аккуратно подстрижена борода, и он производил впечатление человека в хорошем настроении. Бапхоев обменялся с родственниками приветствиями на ингушском языке, передал корреспондент "Кавказского узла".

Судья приступил к допросу подсудимого. Он сообщил о том, что за участие в несанкционированном митинге Зелимхана Бапхоева оштрафовали на 10 тысяч рублей, ему вменяются два эпизода, вину в которых он признал частично, отвергнув политическую подоплеку. "Я там был", - кратко ответил на вопрос судьи подсудимый.

"Оставим в покое политику, разберемся конкретно с вашим деянием", - сказал судья и стал цитировать представленные следствием обвинения. Так, судья сообщил, что одного сотрудника полиции Бапхоев ударил ногой по щиту "со значительной силой". Подсудимый сказал, что "точно не помнит", не отрицая, что такое произошло. Бапхоев также сообщил, что он левша. Судья зачитал, что второго сотрудника Росгвардии подсудимый схватил левой рукой за шею, а правой - за шлем и пытался его повалить на асфальт, при этом потерпевший "почувствовал физическую боль в области шеи". "Совершали вы эти действия в отношении росгвардейца?" - спросил Зелимхана судья.

"Были моменты. Да. Да", - ответил неуверенно подсудимый.

"Какая была причина?" - продолжал спрашивать судья.

"Почему напал? Так. Провокация была. Но ненависти у меня [к потерпевшим] не было", - ответил Бапхоев.

"Хорошо, что последствий [беспорядков] не было, что никого тогда не убили. Хорошо, до войны, как в Чечне, не дошло… То есть вы [действовали] не из политической ненависти, а в силу возникшего конфликта?" - спросил судья. Подсудимый ответил утвердительно.

В допрос включился сотрудник прокуратуры. Он поинтересовался у подсудимого, понимал ли тот цель митинга, когда на него шел. "Там много целей было. Нет, не понимал. Не прислушивался... Был там с народом, разговаривал с людьми", - пояснил Бапхоев.

Полковник юстиции выразил свои сомнения по поводу неосведомленности подсудимого в политических требованиях организаторов акции протеста и вновь спросил, применял ли Бапхоев силу к двум потерпевшим. "Не совсем понял из ваших показаний", - пояснил сотрудник прокуратуры. На что судья сказал, что подсудимый уже ответил на этот вопрос.

После допроса подсудимого начались прения сторон. Обвинение напомнило суду, что в Якутии в отношении Зелимхана Бапхоева возбуждалось уголовное дело, но по примирению сторон оно не получило своего развития. Адвокат представил суду положительные характеристики, данные Бапхоеву с места работы и с места жительства. Сторона обвинения запросила для подсудимого наказание в виде колонии общего режима сроком на один год и восемь месяцев. Сторона защиты настаивала на наказании, не связанном с лишением свободы. Судья объявил перерыв. Последнее слово Зелимхану Бапхоеву будет предоставлено на процессе 18 февраля в 15.00 мск.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".