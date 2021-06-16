Свидетели дали показания в пользу лидеров ингушского протеста

16 июня 2021, 23:59

Ахмед Барахоев и Барах Чемурзиев не призывали к насилию на митинге в Магасе и старались утихомирить протестующих, сообщил в суде начальник Управления общественной безопасности МВД по Ингушетии Курейш Сапралиев. Он и допрошенные в суде богословы заявили, что не знают о существовании в республике экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается судом с 24 ноября 2020 года. Кисловодский городской суд продлил до 9 августа арест всем подсудимым, Ставропольский краевой суд оставил это решение в силе. Просмотренные 8 июня в суде видеозаписи с акции протеста в Магасе не содержат доказательств того, что лидеры ингушского протеста призывали к противоправным действиям или сами участвовали в беспорядках, сказал адвокат Джабраил Куриев. Суд игнорирует просьбы о медобследовании Малсага Ужахова, Зарифы Саутиевой и Ахмеда Барахоева, указал он.

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

Сегодня к зданию Ессентукского суда из Ингушетии приехали около 20 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" брат Малсага Ужахова Саварбек. "Среди них были родственники Ахмеда Барахоева. Второй раз за то время, что идут судебные заседания, приехал из Ростова-на Дону внук Ахмеда. Были, как и всегда, родственники Бараха Чемурзиева и Мусы Мальсагова. Приехали представители Совета тейпов Ингушетии, и семь человек из муфтията республики", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Саварбек Ужахов рассказал, что некоторые приехали в качестве свидетелей, остальные - в знак поддержки. "Сегодня удалось практически всем, кроме родственников, пройти в зал заседаний еще до начала процесса. Заходили по три-четыре человека, успели поделиться новостями, высказать свои пожелания подсудимым, передать приветы от тех, кому не удалось сегодня приехать. И все высказывали надежду, что если все свидетели обвинения дают показания в пользу защиты, то суд должен учесть этот факт и закрыть уголовное дело за отсутствием состава преступления", - сказал он.

На сегодняшнем заседании первым был допрошен в качестве свидетеля обвинения начальник Управления общественной безопасности МВД по Ингушетии Курейш Сапралиев, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Абубакаров.

Представленный как свидетель обвинения, он, по сути, дал показания в пользу защиты, отметил защитник. По словам свидетеля, находившиеся на площади в Магасе 27 марта 2019 года Ахмед Барахоев и Барах Чемурзиев говорили людям, что нужно разойтись, более того, когда начались столкновения Ахмед Барахоев при помощи своей трости старался утихомирить молодежь. Сапралиев особо отметил, что никакого нарушения общественного порядка до того момента, как в отношении митингующих были применены силовые методы, не было, сказал Абубакаров.

Свидетель заявил, что он не понимает, о каком экстремистском сообществе здесь идет речь, указал адвокат. "Если бы такое сообщество было, то информация обязательно где-нибудь да проскользнула бы, и мы обязательно отреагировали бы на это и сразу приняли меры. Но ничего такого не было", - процитировал Сапралиева Абубакаров.

Впервые в суде были допрошены представители духовенства – семь имамов сельских населенных пунктов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Куриев. "Представители духовенства сказали, что им ничего неизвестно о том, что подсудимые применяли насилие в отношении росгвардейцев во время стычки с митингующими. Они также категорически отвергли существование в Ингушетии какого-то экстремистского сообщества. Один из имамов сказал, что, скорее, поверит "в то, что земля плоская, чем то, что в республике было какое-то экстремистское сообщество", - сказал адвокат.

По словам Куриева, богословам задавали провокационные вопросы, пытаясь подвести их к мысли, что в Ингушетии функционирует полноценный шариатский суд, который действует вразрез с действующим законодательством России, и что посредством этого суда оказывалось воздействие на депутатов Народного собрания Ингушетии при голосовании по поводу земельного вопроса между Чечней и Ингушетией. "Все семь имамов категорически заявили, что никакого шариатского суда в Ингушетии нет, есть только консультативный орган. В нем консультацию духовника по всем житейским и спорным в бытовом плане вопросам может получить любой желающий", - указал адвокат.

Сестра сообщила о проблемах со здоровьем у Саутиевой

Вопросы медицинского обследования и лечения в условиях стационара Зарифы Саутиевой, Малсага Ужахова и Ахмеда Барахоева не решены, отметил Куриев. "Пока что этот вопрос находится в стадии решения, а все ходатайства адвокатов суд оставляет без внимания", - сказал он.

У Зарифы Саутиевой, помимо хронических заболеваний, резко обострились боли в позвоночнике, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сестра активистки. "Она и раньше, до ареста, бывало, жаловалась на боли в позвоночнике. Ее обследовали специалисты, выявили протрузию поясничного отдела позвоночника. Тогда Зарифа прошла курс физиотерапии, и ей стало значительно лучше. Врачи рекомендовали по возможности избегать высокой нагрузки на спину, сидения в неудобной позе, исключить провоцирующие факторы, влияние которых повлекло за собой возникновение протрузии. А теперь она опять жалуется на боли в спине. Поездки в "стакане" автозака для нее стали пытками. Ей бывает настолько плохо после таких поездок, что иногда у нее возникает желание отказаться от участия в судебных заседаниях", - рассказала она.

Активист Багаудин Мякиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его, так же, как и всех остальных арестованных, из СИЗО возили на следственные мероприятия и в суд в автозаках со "стаканами". Прежде чем въехать на территорию СИЗО, приходилось ждать своей очереди по три-четыре часа, сказал он. "Стаканом" называют металлический шкафчик: две стенки железные, третья стенка – корпус автомобиля и открывающаяся металлическая дверь с небольшим отверстием, чтобы вести переговоры с охраной, пояснил он. "Размер "стакана" 70 х70. К одной стене приварена скамейка. Сидеть там можно только с прямой спиной. Перед тобой закрывается дверь, в которую приходится упираться коленями. Встать в полный рост невозможно, сидишь все время в одной позе. Если зимой дело происходит, то в "стакане" холоднее, чем на улице. Летом - как в духовке, к тому же в небольшое отверстие в двери воздух практически не поступает", - рассказал Мякиев. Даже ему и его товарищам, которые по возрасту значительно моложе, чем Малсаг Ужахов и Ахмед Барахоев, поездки в условиях автозака были мучительны, отметил активист. "Каждую такую поездку в суд можно приравнивать к пыткам", - считает он.

Мякиев был задержан в апреле 2019 года, вскоре после митинга в Магасе. 20 февраля 2020 года он был осужден на один год и девять месяцев колонии-поселения. Активист признал, что на митинге отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев. 27 августа 2020 года Мякиев вышел на свободу, после освобождения он проводит пикеты с требованием освободить политзаключенных. 2 марта источники сообщили о возбуждении в отношении Мякиева уголовного дела об уничтожении или повреждении имущества нальчикского следственного изолятора (СИЗО), в котором он находился в период расследования "ингушского дела". Возобновление уголовного дела в отношении Мякиева связано с акциями активиста в поддержку политзаключенных, заявил его адвокат. Сам Мякиев отрицает вину.

Родственникам Зарифы Саутиевой удалось переговорить с ней перед началом судебного заседания. Она попросила принести ей коврик для выполнения упражнений, чтобы унять боль в позвоночнике, рассказала сестра Саутиевой. По словам тюремного врача, медобследование откладывается, потому что, согласно тюремным правилам, первой обследование проведут сокамернице, так как ее состояние здоровья требует немедленного медицинского вмешательства, сказала Саутиева сестре.