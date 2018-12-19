Координационный центр мусульман Северного Кавказа обвинил активистов в запугивании ингушских депутатов

19 декабря 2018, 15:56

Приглашение депутатов парламента Ингушетии на заседание шариатского суда по вопросу ингушско-чеченской границы является попыткой психологического давления и запугивания тех, кто, по мнению противников соглашения, "неправильно голосовал", говорится в сегодняшнем заявлении Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря Совет тейпов ингушского народа предложил властям Чечни определить административную границу между Ингушетией и Чечней с помощью шариатского суда. Днем ранее, 6 декабря, Конституционный суд России, вопреки вынесенному ранее вердикту КС Ингушетии, признал законность соглашения о чечено-ингушской административной границе, подписанного главами двух республик.

Совет тейпов Ингушетии 13 декабря вызвал депутатов парламента республики на шариатский суд. Предполагалось, что шариатский суд вынесет свой вердикт на основании показаний депутатов, когда установит, как проголосовал каждый из парламентариев, и сколько голосов в действительности было отдано "за" и "против" соглашения о чечено-ингушской границе. Однако на заседание пришли 10 из 30 депутатов республиканского парламента.

"Наша тревога усиливается оттого, что вопросу об административных границах стали искусственно придавать религиозный характер. Не обеспеченный нормами законодательства так называемый "шариатский суд" Республики Ингушетия не может быть никаким судом, так как невозможно обеспечить ни его беспристрастность и объективность, ни права обвиняемых и защиты. Самосуд отдельных групп лиц, семей или кланов ничего общего не имеет с шариатом", - подчеркивается в сегодняшнем заявлении, размещенном на сайте ЦРО "Координационный центр мусульман Северного Кавказа".

По данным авторов заявления, "шариатский суд" в Ингушетии может посреднически решать миром спорные житейские ситуации", при этом "вопросы регулирования административных границ между субъектами федерации, а также проверка конституционности принимаемых органами власти России решений в компетенцию такого суда не входят".

Шариатский суд может признать решение парламента Ингушетии не соответствующим исламу, однако обеспечить исполнение вердикта своими средствами не сможет, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

"Предпринята попытка оказать религиозное давление на граждан России, вплоть до отлучения от мусульманской уммы – по сути – запугивания, психологического террора в отношении тех, кто, по частному мнению инициаторов такого "суда", "неправильно" голосует в Законодательном собрании", - говорится в заявлении.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа в своем заявлении назвал подобные действия - "опаснейшей тенденцией". "Мы, муфтии Северного Кавказа, призываем Ису Хамхоева (муфтий Ингушетии. - Прим. "Кавказского узла") остановиться и задуматься о судьбах людей, которых он, вместо призывов к миру и спокойствию, вынуждает идти на противоправный путь фитны (смуты), задуматься об ошибочности таких действий и о тяжелейших последствиях, к которым они могут привести", - подчеркивается в заявлении.

При этом, по данным на 15.50 мск, списка подписей под заявлением Координационного центра мусульман Северного Кавказа нет.

Напомним, что 1 декабря съезд мусульман Ингушетии, организованный республиканским Духовным центром мусульман, поддержал политические требования ингушской оппозиции об отмене соглашения о границе с Чечней. Ингушский муфтият взял на себя роль посредника между активистами и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, призывая его расторгнуть соглашение о границе. В свою очередь опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы назвали вынужденной позицию муфтията Ингушетии в борьбе за границы республики.

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения с приложениями к нему (картой и геодезическим описанием). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в размещенной на "Кавказском узле" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".