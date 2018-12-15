Большинство депутатов парламента Ингушетии проигнорировали шариатский суд

15 декабря 2018, 18:59

На заседание шариатского суда в Ингушетии пришли 10 из 30 депутатов республиканского парламента. Они рассказали, что голосовали против закона о границе с Чечней. Шариатский суд попросил Совет тейпов Ингушетии опросить проигнорировавших сегодняшнее заседание парламентариев.

Как писал "Кавказский узел", Совет тейпов Ингушетии 13 декабря вызвал депутатов парламента республики на шариатский суд. Предполагалось, что шариатский суд вынесет свой вердикт на основании показаний депутатов, когда установит, как проголосовал каждый из парламентариев, и сколько голосов в действительности было отдано "за" и "против" соглашения о чечено-ингушской административной границе, подписанного главами двух республик. Суд планировал определить, было ли голосование сфальсифицировано.

4 октября за ратификацию Соглашения о закреплении границы с Чечней проголосовали 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, заявили власти Ингушетии. Однако позднее парламентарии на стихийном митинге в Магасе сообщили, что 15 из 24 депутатов парламента Ингушетии проголосовали против ратификации соглашения. Попытки организовать повторное голосование сорвались из-за отсутствия кворума.

Шариатский суд, на котором депутаты республиканского парламента должны были рассказать, голосовали ли они против или за принятие закона о границе с Чечней, завершен. Планировалось, что суд допросит всех 30 депутатов парламента Ингушетии, однако на заседание пришли лишь 10 парламентариев, сообщил один из посетивших суд депутатов Закри Мамилов,

По его словам, многие его коллеги до последнего момента сомневались, идти на суд или нет, и на их решение повлияло многочасовое ночное выступление по местному телевидению Совета алимов, который настойчиво призывал игнорировать шариатский суд, указывая на его неправомочность в решении государственных задач.

В итоге шариатский суд заслушал лишь пришедших депутатов, еще двое парламентариев дали показания заочно из-за болезни, сообщил Мамилов.

По его словам, шариатский суд состоял и пяти судей, председательствовал на суде глава шариатского суда в Ингушетии Абдурахман Мартазанов, штатный сотрудник муфтията Ингушетии.

«Мы рассказали о процедуре голосования, о том, как голосовали. Все пришедшие сообщили, что голосовали против соглашения о передаче земель. Изучив наши ответы, суд пришел к выводу, что не имеет права заставлять народных избранников голосовать «за» или «против» закона - это решение принимает для себя каждый депутат, его решение – на его совести», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Закри Мамилов.

Поскольку было заслушано слишком мало депутатов, то суду не удалось установить, было ли голосование сфальсифицировано, заметил Мамилов. Однако суд постановил, что Совет тейпов Ингушетии должен опросить проигнорировавших шариатский суд парламентариев с целью выяснения, как голосовал тот или иной человек. По словам Мамилова, Совет тейпов будет «убеждать и просить» депутатов сообщить о ходе голосования, однако оказывать на них давление и требовать информации права не имеет.

«Суд вынес рекомендательное решение, Совет тейпов будет действовать исключительно в рамках закона. По итогам суда подавать заявления в госорганы мы не будем, тем более, что мы уже обращались в прокуратуру Ингушетии, Генеральную прокуратуру, Магасский суд, Следственный комитет по СКФО, Конституционный суд Ингушетии и Конституционный суд РФ. Ответов из этих инстанций помимо КС пока нет. Если ответы нас не удовлетворят, мы будем обращаться в международные инстанции, ООН», - рассказал Закри Мамилов.

Шариатский суд может признать решение парламента Ингушетии не соответствующим исламу, однако обеспечить исполнение вердикта своими средствами не сможет, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Член Совета тейпов Ахмед Барахоев сообщил, что в ходе шариатского суда на депутатов не оказывалось давления, перед судом стояла задача узнать, была ли нарушена процедура голосования.

«Это выяснялось, чтобы дать ответ народу – мол, если голосование было честным, расходимся; или наоборот – если голосование сфабриковано, надо бороться. Лишь 12 человек сказали, как голосовали. Мы не можем добиться правды уже два месяца!» - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ахмед Барахоев.

Он подтвердил, что телепередача с участием алимов повлияла на решение части депутатов не приходить на суд. «Алимы указывали, что у шариатского суда нет компетенции решать государственные вопросы, но мы этого и не хотели! Суду было интересно лишь то, как кто голосовал. Мы имеем право это знать, так как мы – народ, мы избирали парламент», - сказал Ахмед Барахоев.

Он отметил, что Совет тейпов Ингушетии воспользуется решением шариатского суда узнать у депутатов, как именно они голосовали. «Но мы будем спрашивать как избиратели. Если выяснится, что голосование было сфабриковано, то его итог должен быть отменен и проведено новое голосование», - отметил Ахмед Барахоев.

Сопредседатель движения "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов разочарован числом пришедших на шариатский суд депутатов. «Согласно Корану, те, кто отказался приходить на шариатский суд, отказались от Аллаха», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Сараждин Султыгов.

Отсутствие парламентариев на шариатском суде он объяснил страхом. «Как они могут прийти и сказать – мол, мы отдали часть нашей родины. Какие оправдательные слова они могут сказать?» - отметил Султыгов.

Он уверен, что голосование было сфальсифицировано. «Это доказывается как минимум тем, что тот депутат, кто подсчитывал голоса, не пришел на суд и не поклялся на Коране, что все проходило честно. Если бы он так поступил, то считалось бы, что даны правдивые показания перед Аллахом. Но он не может поклясться на Коране, потому что многие депутаты знают, что была фальсификация», - сказал Салтыгов.

Он также уверен, что были и парламентарии, которые проголосовали за соглашение, но сделали это исключительно в знак благодарности власти. «Некоторые голосовали «за» в знак благодарности за то, что их Евкуров протащил в парламент», - высказал свое мнение Султыгов.

Напомним, 7 декабря Совет тейпов ингушского народа предложил властям Чечни определить административную границу между Ингушетий и Чечней с помощью шариатского суда. Днем ранее, 6 декабря, Конституционный суд России, вопреки вынесенному ранее вердикту КС Ингушетии, признал законность соглашения о чечено-ингушской административной границе, подписанного главами двух республик.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы) опубликован на "Кавказском узле". Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о границах между Чечней и Ингушетией публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".