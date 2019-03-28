Силовики стянуты в Назрань после стихийной акции протеста

28 марта 2019, 15:55

В ночь на 28 марта автомобилисты провели в Назрани массовый стихийный автопробег, после чего в город были прикомандированы дополнительные отряды силовиков, сообщили активисты. Обстановка на улицах сегодня спокойная, рассказали горожане.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. Протестующие покинули площадь 27 марта после того, как власти пообещали разрешить новый митинг через пять дней. Позднее сотни человек на несколько часов заблокировали трассу "Кавказ" на въезде в Назрань.

Стихийный автопробег прошел ночью в Назрани

Сегодня на улицах Назрани спокойно, толп людей не наблюдается, в центральной городской мечети также нет скоплений людей, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам горожан, вечером и ночью водители ездили по улицам, сигналя и держа флаги Ингушетии. "Некоторые выкрикивали "Аллаху Акбар" в громкоговоритель. Было заметно усиление [полиции], в основном это экипажи ДПС", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Назрани, попросивший не указывать его имя.

"Ночью оживленно было – ездили, сигналили, (патрульные) пытались штрафовать, но других силовиков не видел, [улицы] не перекрывал никто", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Магомед.

Житель Назрани Багаудин подтвердил эту информацию. "Ночью много машин ездило по городу с включёнными аварийками, сигналили. Улицы не блокировали. Днём было спокойно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Наверно после митинга на "Экажевском кругу" [у въезда в Назрань] молодежь выехала на улицы. Нарушали правила, сигналили, махали флагами. ОМОНа не было, оцепления я не видел ни ночью, ни сегодня", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Бекхан.

Дополнительные отряды силовиков направлены в Назрань

Стихийный автопробег стал продолжением акции у въезда в Назрань, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов митинга, член Координационного совета молодежных организаций Ингушетии, руководитель РОО "Выборы Ингушетии" Исмаил Нальгиев. "Ночью по Назрани автомобилисты продолжили акцию протеста, ездили по городу, нажимали на клаксоны, приветствовали друг друга. Это была стихийная акция, люди самоорганизовались. Народу все надоело, мы устали от обещаний. Именно поэтому была и перекрыта трасса «Кавказ»", - сказал Нальгиев.

После этого, по его словам, в город были прикомандированы дополнительные силы правоохранителей, большая часть из них, по словам активиста, из Дагестана. "Они стоят на каждом перекрестке. Прикомандированных очень много", - рассказал Исмаил Нальгиев.

Стихийный автопробег, который начался поздно вечером, прошел не только в Назрани, но и на других дорогах республики, уточнил руководитель реготделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов. В частности, по его данным, некоторые пытались проехать в Магас, но их не пустили силовики. "Акция носила мирный характер. Автомобилисты ездили и напоминали, что протест жив", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист.

Руслан Муцольгов подтвердил, что в Назрань прибыли дополнительные силы правоохранителей. "В том числе прикомандированные, направленные сюда еще вчера. Например, силовики из Дагестана. Это подтверждают и сами силовики", - рассказал Муцольгов, уточнив, что акции протеста на сегодня не запланированы.

Активисты назвали акцию протеста бессрочной



Сопредседатель движения "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов заверил корреспондента «Кавказского узла», что протестная акция носит бессрочный характер и продолжится до тех пор, пока не будут выполнены требования активистов. "Пока Евкуров не уйдет с поста главы Ингушетии, никто не успокоится", - сказал Султыгов.

Сегодня активисты встретились с представителями ингушской молодежи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета тейпов Ахмед Барахоев. "Никакой радикальной направленности у молодежи нет. Молодежь успокоилась. Мы провели важную дискуссию", - сказал он.

Ахмед Барахоев анонсировал передачу властям уведомления о новом митинге в Магасе. "Мы будем стоять до конца – пока не добьемся целей", - сказал он.

По его информации, "очень много силовиков подтянуто в Ингушетию". При этом представители оппозиции находятся "в тесном контакте с руководством МВД, которое нас понимает, а мы их", подчеркнул член Совета тейпов.

На сайтах МВД по Ингушетии и МВД России информация об усилении мер безопасности в Назрани, по состоянию на 15.55 мск, не опубликована.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".