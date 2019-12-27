Зарифа Саутиева. Стоп-кадр видео канала YouTube "Радио Маршо" https://www.youtube.com/watch?v=AubF_1Po3Bc

27 декабря 2019, 19:12

Заседание по делу Зарифы Саутиевой сорвано из-за технических проблем

Суд в Ставрополе не смог наладить видео-конференц-связь с СИЗО Нальчика, где находится ингушская активистка Зарифа Саутиева. Сегодняшнее заседание перенесено на 30 декабря. Следствие знакомит Саутиеву с результатами экспертиз, сообщил ее адвокат.

"Кавказский узел" информировал, что Зарифа Саутиева находится под арестом с 15 июля. 9 декабря Саутиевой продлили арест до 11 марта.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. Правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной. В ее поддержку неоднократно проходили акции протеста в разных городах страны. В декабре музейные работники, писатели и правозащитники направили главе Следственного комитета письмо, в котором заявили о невиновности Саутиевой и потребовали ее освобождения. Зарифу Саутиеву особо выделили в своем обращении к главе Ингушетии 38 полномочных представителей республики в российских регионах. Ее арест "затрагивает честь каждого ингуша", говорится в обращении.

Назначенное на сегодня заседание Ставропольского краевого суда началось с двухчасовым опозданием. Предполагалось, что Саутиева, находящаяся в СИЗО Нальчика, будет участвовать в заседании по видео-конференц-связи, однако судья Игорь Курбатов заявил о технических неполадках. Он принес извинения участникам процесса и объявил о переносе заседания на 30 декабря.

В зале суда присутствовали адвокат активистки Билан Дзугаев и представитель краевой прокуратуры. "Нам бы хотелось, чтобы заседание прошло сегодня, но без участия подсудимой это невозможно. Суд проходит по ее делу, и она должна иметь возможность принимать в нем участие", - сказал адвокат Билан Дзугаев. Прокурор согласилась с позицией адвоката.

Дзугаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 25 декабря посетил Саутиеву в нальчикском следственном изоляторе. По его словам, активистка знакомится с результатами экспертиз по ее делу. "Сейчас она чувствует себя нормально, принимает лекарства. Хотя понятно, что женщине в таких условиях очень сложно. На условия в СИЗО Нальчика она не жалуется. Больше ее беспокоит бесчеловечное отношение во время перевозок в Ессентуки", - сказал он. Адвокат напомнил, что ранее для участия в заседании Ессентукского горсуда Саутиеву перевозили из Нальчика в местный изолятор. "Ей сказали, что через два часа ее вернут в СИЗО Нальчика. В итоге ее оставили на несколько дней в ИВС Ессентуков, а она была без необходимых вещей и принадлежностей", - отметил Билан Дзугаев.

Адвокат Билан Дзугаев, встретившись с Зарифой Саутиевой в СИЗО Ессентуков 27 ноября, отговорил ее от голодовки, объявленной за два дня до этого из-за тяжелых условий содержания. 

Следствие считает Саутиеву соучастницей активистов, обвиненных в нападении на силовиков на митинге в Магасе 27 марта. Массовые аресты оппозиционеров начались в начале апреля. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. 12-27 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым шести участникам митинга в Магасе. 

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов"

Примечание:

"Адвокаты ингушских активистов заявили о "правовом нигилизме" следствия", "Ингушские активисты сообщили об угрозах после отказа от психиатрической экспертизы", "Адвокат не допущен в СИЗО Нальчика к Саутиевой".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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