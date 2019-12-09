Арест Саутиевой продлен на три месяца

09 декабря 2019, 22:54

Суд продлил срок содержания под стражей ингушской активистке Зарифе Саутиевой до 11 марта, сообщил сегодня ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева была задержана 12 июля и с 15 июля находилась под арестом в Нальчике по обвинению в соучастии в применении насилия к силовикам в Магасе. 9 сентября суд в Ессентуках продлил до 11 декабря срок ареста активистки, отказавшись освободить ее под залог. 25 ноября адвокат сообщил, что Саутиеву внезапно перевели в Ессентукский ИВС, не уведомив об этом защиту. 27 ноября, посетив свою подзащитную, он уточнил, что с 22 ноября активистка находится в ессентукском изоляторе временного содержания без лекарств и вещей первой необходимости. Защитник также сообщил, что уговорил активистку прекратить объявленную 25 ноября голодовку.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам, сообщил 25 июля Правозащитный центр "Мемориал", который признал ее политзаключенной.

Адвокат Саутиевой Билан Дзугаев сообщил, что суд продлил срок содержания активистки под стражей на три месяца - до 11 марта. "Суд обязал следствие представить документы о проделанной работе, так как следствие не смогло убедить суд, что с последнего продления была проделана какая-то работа", - написал адвокат в своем Telegram-канале "Дорога в Нальчик".

По его словам, защита указала суду, что следствие представило "идентичное предыдущему" ходатайство о продлении меры пресечения, предположив, что "за три месяца, на которые продлили предыдущий арест Саутиевой, следствие ничего не сделало".

"Следователь после перерыва, кстати, принес справку, но указал там недостоверную информацию. Якобы Зарифа ознакомилась с 6 сентября со 150 экспертизами, что, конечно, не так", - заявил Дзугаев, добавив: "Будем обжаловать, конечно".

Ранее адвокат указал на то, что всего к 12 декабря активистка "отсидит уже пять месяцев", а всего после продления срок ареста составит восемь месяцев. "За эти месяцы мы так и не увидели доказательств ее вины", - написал он в своем Telegram-канале "Дорога в Нальчик" 8 декабря.

Информацию о продлении ареста Саутиевой опубликовала также активистка Марина Кен на своей странице в Facebook. "Зарифе Саутиевой суд продлил срок стражи еще на три месяца, до 11 марта", - написала она.

Информация о задержаниях ингушских активистов собрана "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".