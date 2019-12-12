38 полпредов Ингушетии призвали Калиматова освободить участников протестов

12 декабря 2019, 15:36

Подавляющее большинство полномочных представителей Ингушетии в российских регионах попросили главу республики содействовать освобождению участников мартовского митинга в Магасе. Полпреды отметили, что среди арестованных есть женщина, инвалиды и пожилые.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Полномочные представители Ингушетии в 38 регионах России в обращении от 11 декабря попросили главу республики Махмуда-Али Калиматова помочь освобождению активистов. "Мы считаем, что, по большому счету, их вина в том, что они хотели, как и все мы, свободной жизни, любить и созидать - на своей малой родине, Ингушетии, и в России. Просим Вас вмешаться в данную ситуацию и приложить максимум усилий по вызволению сестры и братьев из тюрем", - говорится в документе.

Арестованные "нуждаются во многом, они отделены от остального мира, среди них больные сахарным диабетом, с психическими заболеваниями, инвалиды и пожилые, которым остро нужна квалифицированная медицинская помощь", говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". "У них дома остались отцы, матери, сестры и братья, жены с маленькими детьми, не говоря о родственниках, часть которых, не выдержав печали, серьезно заболели", - отмечают полпреды.

Заключенных активистов очень часто перемещают из одного региона в другой, отмечается в обращении. Особое беспокойство авторов обращения вызывает то, что среди заключенных есть женщина, Зарифа Саутиева. "Это затрагивает честь каждого ингуша", - подчеркивается в обращении.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. Правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной. Музейные работники, писатели и правозащитники направили главе Следственного комитета письмо, в котором заявили, что Зарифа Саутиева не провоцировала столкновения с силовиками на митинге в Магасе и должна быть освобождена.

Обращение подписали 38 из 41 полпредов Ингушетии, указал один из подписантов, полномочный представитель Ингушетии в Ханты-Мансийском автономном округе Иса Албогачиев. "Трое не подписавших письмо не были доступны, кто-то из них заболел. Мы все знаем, за что сидят ингушские активисты. Мы не говорим в обращении о политике, вопросах о границах - это другая тема. Мы не выдвигаем никаких условий, мы просим содействовать в решении вопроса об освобождении этих людей. Среди них молодая девушка, старики, больные - это все отзывается болью не только в наших сердцах, но и в сердцах всех ингушей", - сказал Албогачиев корреспонденту "Кавказского узла".

Институт полномочных представителей Ингушетии в российских регионах довольно хорошо развит, отметил полпред Ингушетии в Калининградской области Хаваж Хашиев. "Нынешний состав утверждался при бывшем главе Юнус-Беке Евкурове. Полпреды не были назначены только в тех регионах, где проживает мало ингушей. Я считаю, что это действенный институт, к нам обращаются проживающие в регионах ингуши с самыми разными вопросами, вплоть до бытовых. Мы стараемся их решать. По разным вопросам полпреды в регионах взаимодействуют", - пояснил Хашиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он также подчеркнул, что среди арестованных есть женщина, Зарифа Саутиева. "Она не преступник, она не опасна для общества. Есть женщины, совершившие более тяжкие преступления, и они на свободе. Во-вторых, среди арестованных старые люди, аксакалы, больные. У кого-то сахарный диабет, у кого-то эпилепсия, другие болезни. В-третьих, они не опасны для общества, они жители республики, они никуда не убегут", - пояснил полпред Ингушетии в Калининградской области.

По его словам, абсолютное большинство арестованных ингушских активистов впервые привлекаются к уголовной ответственности, это законопослушные и авторитетные в республике люди. "Можно было бы их отпустить под подписку о невыезде, а дальше уже суды будут ставить точки в их делах", - заключил Хаваж Хашиев.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", опубликованной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".