Деятели культуры потребовали освободить ингушскую активистку Саутиеву

11 декабря 2019, 20:12

Зарифа Саутиева не провоцировала столкновения с силовиками на митинге в Магасе и должна быть освобождена, заявили музейные работники, писатели и правоозащитники в открытом письме главе СКР.

Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева с 15 июля находилась под арестом в Нальчике по обвинению в соучастии в применении насилия к силовикам в Магасе. 9 сентября суд в Ессентуках продлил до 11 декабря срок ареста активистки, отказавшись освободить ее под залог. 25 ноября адвокат сообщил, что Саутиеву внезапно перевели в Ессентукский ИВС, не уведомив об этом защиту. Позднее он сообщил, что активистка находится в ессентукском изоляторе временного содержания с 22 ноября без лекарств и вещей первой необходимости. Защитник также сообщил, что уговорил активистку прекратить объявленную 25 ноября голодовку. 9 декабря арест Саутиевой продлили до 11 марта.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. Правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной.

Правозащитники, активисты и деятели культуры обратились сегодня к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и председателю Главного следственного управления СКР по СКФО Олегу Васильеву с открытым письмом в поддержку арестованной ингушской активистки Зарифы Саутиевой. Под обращением поставили подписи 63 человека, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Обращение поддержали жители разных регионов России, в том числе зампред партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, руководитель Центра «Возвращённые имена» Анатолий Разумов, ответственный секретарь Ассоциации российских музеев памяти Надежда Максимова, директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, писатель Ксения Букша, критик и литературовед Евгений Ермолин и другие.

«Мы, деятели культуры, науки, активисты, члены Ассоциации музеев памяти, правозащитники, глубоко возмущены арестом Зарифы Саутиевой, бывшего заместителя директора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Назрани», - говорится в обращении, копия которого опубликована на сайте ПЦ «Мемориал».

По словам авторов письма, Зарифа и ее коллеги активно восстанавливали и сохраняли память о жертвах сталинской депортации. «Их музей по-настоящему живой – он активно сотрудничает с архивами, с реальными людьми, в чьей судьбе отразилась трагедия ингушского народа, привлекает к такой чрезвычайно важной деятельности молодёжь. Коллеги Зарифы Саутиевой из Ассоциации музеев памяти неоднократно встречались с ней на семинарах Ассоциации, слушали её выступления, участвовали вместе с ней в содержательных дискуссиях», – отмечается в письме.

В конце сентября - начале октября в социальных сетях проводился флешмоб в поддержку Саутиевой. За несколько дней его участники опубликовали более тысячи постов и видеообращений с хэштегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой. К акции присоединились известные спортсмены, писатели и артисты.

Саутиева отличается спокойной сдержанностью, достоинством и благородством, отмечают авторы обращения, напоминая, что активистка признана политзаключенной. Они считают, что на митинге в Магасе Зарифа Саутиева «пыталась остановить провокацию и избежать всякого насилия».

«Зарифу Саутиеву изнуряют постоянными перемещениями. С 22 ноября 2019 года она [находилась] в ессентукском изоляторе временного содержания без жизненно необходимых лекарств (у нее диабет II типа) и вещей первой необходимости», – указывается в обращении. Находясь в изоляторе в Ессентуках, Саутиева жаловалась на бытовые условия и пищу, которую она не могла есть по религиозным соображениям.

Авторы открытого письма требуют «немедленно освободить Зарифу Саутиеву из-под ареста и прекратить уголовное преследование учёного и активистки».

Преследование Зарифы Саутиевой абсолютно несправедливо, заявил один из подписантов обращения, руководитель фракции «Яблоко» в Заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский. «Я считаю, что нельзя преследовать людей всего лишь за то, что они хотят, чтобы их голос был услышан, чтобы их мнение учитывалось при решении территориальных вопросов в этой республике. Это моя твердая позиция, поэтому я и подписал данное обращение», – сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат ингушской активистки Билан Дзугаев отметил, что письмо подписали многие известные люди «Следователь неоднократно повторял на суде, что у Зарифы большие этнические связи и клановая поддержка. Надо ему это показать, вот Зарифины связи и поддержка - писатели, поэты, музееведы, журналисты», - написал он на своей странице в Facebook.

Информация о задержаниях ингушских активистов собрана "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".