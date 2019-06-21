Жители Ингушетии провели коллективную молитву в поддержку активистов

21 июня 2019, 16:15

Полицейские, патрулировавшие территорию проведения намаза в Магасе, присоединились к коллективной молитве.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня жительницы Ингушетии записали видеообращение, в котором заявили Владимиру Путину о том, что их близких необоснованно преследуют после митинга в Магасе. Совет тейпов 19 июня опубликовал на своем YouTube-канале обращение к жителям республики с призывом совершать на месте строящейся мечети в Магасе коллективную пятничную молитву в знак протеста против преследования ингушских активистов.

27 марта, после акции протеста в Магасе, произошли стычки активистов с правоохранителями. По данным Следственного комитета, травмы при этом получили 10 силовиков. 2 апреля начались массовые задержания активистов. Только за первые девять дней число задержанных достигло 40. Информацию о последующих задержаниях и арестах активистов "Кавказский узел" публикует в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Жители Ингушетии собрались сегодня на пятничную молитву Джума-намаз на месте строящейся мечети в Магасе. Молитва длилась с 12.20 и почти до 13.10 мск, с перерывами.

Утром шел дождь, в связи с чем молитва была проведена во временном здании джума-мечети, хотя часть верующих все же осталась на улице. Примыкающие улицы патрулировались полицейскими автомобилями и силовиками, некоторые из которых совершили намаз вместе со всеми. Тяжелой техники поблизости не было, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Мы будем делать дуа (обращение к Аллаху) за наших братьев, которые безвинно сидят в заточении, до тех пор, пока они не окажутся на свободе", - заявили старейшины.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".