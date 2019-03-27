Активисты воздвигли баррикады на въезде в Назрань

27 марта 2019, 16:21

Участники акции протеста заблокировали участок трассы "Кавказ" близ въезда в Назрань с помощью импровизированных баррикад, что привело к затору на дороге. Силовики наблюдают за происходящим, но пока не вмешиваются в ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга в Магасе собрались сегодня на въезде в Назрань, заблокировав федеральную трассу "Кавказ" около "Экажевского круга". Активисты призвали протестующих разойтись, сопредседатель Конгресса ингушского народа Ахмет Погоров предложил собравшимся совершить намаз в мечети.

Жители Ингушетии 26 марта без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело сегодня к стычкам с силовиками. После того, как власти пообещали разрешить новый митинг через пять дней, активисты убедили своих сторонников покинуть площадь.

После намаза несколько сотен участников акции, преимущественно молодых людей, вернулись на трассу и вновь перегородили дорогу, в том числе собрав из камней и веток импровизированные баррикады. За 250 метров до "Экажевского круга" две машины ДПС перекрыли проезжую часть. Большегрузы стоят на трассе, водители легковых автомобилей, пользуясь транспортной развязкой, едут в объезд.

Сотрудники других силовых структур присутствуют на месте акции, но не пытаются разогнать протестующих, тяжелой техники пока также не видно. При этом человек в штатском, предположительно, силовик призывал активистов разойтись, передал в 15.36 мск корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Движение по федеральной трассе в районе Назрани перекрыли "тысячи человек", сообщил в 13.07 мск руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов в своем блоге на "Кавказском узле".

"Туда же прибыли сотрудники силовых структур, спецназ, ЦПЭ, ДПС. Призывы Ахмеда Барахоева и Ахмета Погорова разойтись, пока не дали никаких результатов. Люди отказываются уходить", - написал Магомед Муцольгов.

Магомед Муцольгов участвовал в акциях протеста, а 26 марта вместе с митингующими находился на площади в Магасе, освещая ситуацию в своем блоге на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".