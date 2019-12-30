Суд оставил под стражей Зарифу Саутиеву

30 декабря 2019, 12:34

Ставропольский краевой суд отказался сегодня удовлетворить апелляцию ингушской активистки Зарифы Саутиевой на продление ареста до 11 марта 2020 года. Активистка заявила о готовности дойти до Европейского суда по правам человека.

"Кавказский узел" писал, что Зарифа Саутиева находится под арестом с 15 июля. Рассмотрение апелляции на очередное продление ареста, назначенное на 27 декабря, не состоялось из-за проблем с видеоконференцсвязью между Ставропольским краевым судом* и СИЗО Нальчика, где содержится Саутиева.

На сегодняшнем заседании краевого суда присутствовали адвокат активистки Билан Дзугаев и представитель краевой прокуратуры, Зарифа Саутиева участвовала посредством видеоконференцсвязи. "Я буду добиваться признания невиновности, даже если надо дойти до Европейского суда. Я никуда не собираюсь скрываться, я чувствую ответственность перед всеми. <...> Если вы примете решение об изменении меры пресечении, то сделаете новогодний подарок всей Ингушетии", - сказала Саутиева во время прений сторон. Она попросила суд вынести решение о любой мере пресечения, не связанной с заключением.

После того, как постановление Ессентукского горсуда о продлении срока ареста было оставлено в силе, Саутиева заявила суду, что другого решения не ожидала, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала заседаний.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. Правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной. В ее поддержку неоднократно проходили акции протеста в разных городах страны. В декабре музейные работники, писатели и правозащитники направили главе Следственного комитета письмо, в котором заявили о невиновности Саутиевой и потребовали ее освобождения. Зарифу Саутиеву особо выделили в своем обращении к главе Ингушетии 38 полномочных представителей республики в российских регионах. Ее арест "затрагивает честь каждого ингуша", говорится в обращении.

Напомним, что 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе. Это привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. С 12 по 27 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры шести участникам митинга в Магасе. По мнению адвоката Андрея Сабинина, эти судебные решения заложили основу для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

Следствие особо выделяет восемь активистов, трое из которых заподозрены в организации экстремистского сообщества, а остальные, в том числе Зарифа Саутиева - в участии в экстремистском сообществе. По этой статье Саутиевой грозит до шесть лет заключения. Кроме того, Саутиева обвинена в соучастии в применении насилия к силовикам - соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* - примечание "Кавказского узла" 30.12.2019 - в предложение внесено уточнение.