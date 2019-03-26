Митинг в Магасе. 26 марта 2019 г. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла"

26 марта 2019, 20:55

Силовики запретили протестующим в Магасе поставить палатки

На оцепленной силовиками площади в Магасе остаются не менее двух тысяч протестующих, их предупредили, что продолжение митинга не санкционировано, сообщил правозащитник Магомед Муцольгов.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга против закона о референдуме, организованного общественным движением "Опора Ингушетии", сегодня выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. Время, на которое был согласован митинг, истекло, но часть протестующих осталась на площади, несмотря на требования силовиков.

Участники сегодняшнего митинга приняли резолюцию из шести пунктов. Они потребовали отставки Юнус-Бека Евкурова, расследования фактов коррупции руководства Ингушетии, отмены соглашения об установлении границы с Чечней и отказа от внесения изменений в республиканский закон о референдуме, возвращения прямых выборов и территориальной реабилитации ингушей как репрессированного народа.

Не стали расходиться не меньше двух тысяч участников митинга, сообщил глава правозащитной организации "МАШР" Магомед Муцольгов. "Они остались, не ушли домой. И пока не собираются. Посмотрим, что будет ближе к ночи", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

По его словам, активисты хотели разбить палатки, чтобы готовить еду, но им не разрешили силовики. "Сказали, нельзя. Люди приносят еду. Сейчас патрульные машины ездят, объявляют, что акция несанкционированная. Силовиков столько же, сколько днем. Они стоят в оцеплении, все спокойно", - рассказал Муцольгов.

Он добавил, что никто из участников акции не хочет диалога с местной властью. "Желание у всех одно - отставка!", - подчеркнул он.

Магомед Муцольгов находится в Магасе вместе с протестующими и освещает акцию в своем блоге на "Кавказском узле".

Временами люди скандируют "Аллаху акбар!" выступающим. Когда наступило время ночного намаза, прозвучал призыв к молитве, передал корреспондент "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" можно ознакомиться с полным текстом Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией и приложениями к нему.Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами содержится в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Члены ингушской общины Москвы присоединились к активистам в Магасе", "Тысячи протестующих провели намаз в Магасе", "Акция протеста в Магасе продолжилась вопреки непогоде".

Автор: Гор Алексанян, Умар Йовлой; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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