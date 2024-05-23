23 мая 2024, 09:53

Ахмед Барахоев этапирован в Ярославль

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из лидеров протестов в Ингушетии Ахмед Барахоев, осужденный за создание экстремистского сообщества и участие в нем, этапирован в колонию в Ярославле.

Как информировал "Кавказский узел", 22 мая пятый кассационный суд в Пятигорске приступил к рассмотрению кассационных жалоб "лидеров ингушского протеста". Суд удовлетворил заявленный прокурором отвод судьи, несмотря на то, что защита требовала рассматривать этот вопрос, когда все активисты будут на связи.

Один из лидеров протеста в Магасе Ахмед Барахоев этапирован в колонию в Ярославской области, передало 22 мая "ОВД Инфо"*.

Барахоев этапирован в исправительную колонию №1 в Ярославле, уточнил 22 мая в своем телеграм-канале правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

Напомним, в декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам лишения свободы в колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. Все они были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

С 13 января 2023 года Ставропольский краевой суд в Пятигорске рассматривал апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Активисты и их защитники указали на то, что суд первой инстанции не учел многие факты и показания, свидетельствующие о невиновности подсудимых. Однако в июле того же года суд оставил приговор в силе. Адвокаты указали, что апелляционная инстанция, оставив в силе сроки лишения свободы, ужесточила условия дополнительного наказания.

Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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Примечание:

"Защита ингушских активистов добилась отвода прокурора", "Защита убедила суд приобщить к "ингушскому делу" характеристики активистов", "Адвокат сообщил об ухудшении состояния Зарифы Саутиевой".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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