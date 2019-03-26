Организаторы объяснили смену акцента митинга в Магасе

26 марта 2019, 19:44

Митинг против закона о референдуме вылился в акцию с требованием отставки Евкурова из-за отказа главы республики от встреч с активистами, рассказал председатель движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга против закона о референдуме, организованного общественным движением "Опора Ингушетии", сегодня выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. Собравшиеся на митинге поддержали предложение организаторов подать властям уведомление о продлении акции.

Сопредседатель Совета тейпов Ахмед Барахоев поинтересовался у митингующих, хотят ли они закончить акцию протеста. "Не уйдем!" - ответили ему из толпы. "Я и сам не уйду", - пообещал активист, слова которого передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Требования об отставке главы республики прозвучали на митинге против закона о референдуме из-за того, что попытка диалога с властями не удалась, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев.

Законопроект "О референдуме Республики Ингушетия" депутаты парламента успели принять в первом чтении, но Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект из Народного собрания на фоне критики оппозиции, заявившей, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, а перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум. Новая редакция закона продиктована соглашением о границе, подписанном 26 сентября 2018 года, считает юрист, председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

"Сначала были выступления о референдуме, но потом все перешло к выступлениям с требованием отставки Евкурова и парламента... Мы раньше к нему обращались с просьбами встретиться с нами, услышать аргументы, но он не пошел на это. Сейчас у нас уже нет к нему никаких просьб, только требование уйти в отставку", - сказал Чемурзиев, уточнив, что, по его мнению, федеральный центр должен поддержать это требование.

Он также сообщил, что участники митинга потребовали от организаторов превратить митинг в бессрочную акцию. "По разным данным, здесь 10-15 тысяч человек. Народ бросил свои рабочие места и находится в Магасе. Мы готовы реализовать их требование [продлить митинг], но главное, чтобы полиция Ингушетии также была готова к этому. Они себя ведут корректно. Никаких инцидентов не было", - рассказал организатор акции.

Вместе с митингующими в Магасе находится правозащитник Магомед Муцольгов, который освещает акцию в своем блоге на "Кавказском узле".

У собравшихся одно требование - отставка Евкурова, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" активист Якуб Гогиев. "Все уже отмечают необходимость его отставки. Все хотят именно этого. Нет ни одного [выступающего], который бы хотел дать ему шанс", - сказал активист.

Он отметил, что приехавшие на митинг испытывают сложности со въездом в Магас. "Количество участников увеличивается", - пояснил активист.

По словам зампредседателя партии "Яблоко" Николая Рыбакова, который приехал сегодня в Магас поддержать митингующих, город "оказался полностью заставлен машинами, так как для участия в акции люди приезжали со всей республики", говорится в пресс-релизе партии, направленном "Кавказскому узлу".

"Ростелеком" объяснил аварией перебои с доступом в Интернет в Магасе

Прекращение доступа в Интернет было связано с аварией в сетях связи, сообщил сегодня на своей странице в Facebook директор филиала ПАО "Ростелеком" Башир Хашегульгов.

После начала акции митингующие обратили внимание на перебои с доступом в Интернет. Стационарный доступ в Интернет также был отключен во всех ближайших к площади кафе.

"Уважаемые абоненты, сегодня около 12.55 произошла авария на магистральной линии, которая привела к сбоям в сети связи Ингушского филиала ПАО "Ростелеком". В настоящее время удалось восстановить работу сетей связи в большинстве населенных пунктов Ингушетии. В ближайшее время работа по предоставлению услуг во всех сегментах будет восстановлена. Приносим извинения за неудобства", - написал руководитель филиала компании.

Предыдущая акция протеста состоялась в Ингушетии 23 февраля, следует из обновляемой хроники "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Выполненный картографами анализ новой линии чечено-ингушской границы приведен в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".