Митинг в Магасе возобновлен после намаза

26 марта 2019, 14:09

После массового намаза в центре Магаса жители Ингушетии продолжили акцию протеста против закона о референдуме. Доступ в Интернет отключен во всех ближайших к площади кафе.

Как писал "Кавказский узел", активисты проводят сегодня в столице Ингушетии митинг против закона о референдуме. Кроме того, они выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. Позднее митингующие решили приостановить акцию, чтобы совершить намаз. При этом активисты пожаловались на перебои с доступом в Интернет.

Намаз совершили на площади в центре Магаса несколько тысяч человек, после чего выступления активистов возобновились.

Стационарный доступ в Интернет отключен во всех ближайших к площади кафе, передал с места событий корреспондент "Кавказского узла".

25 марта бюджетникам в Ингушетии поступали угрозы увольнения за участие в акции протеста, сообщила сегодня в Facebook журналистка Изабелла Евлоева. По ее предположению, власти пытались таким образом повлиять на количество участников митинга. "Видно, что им нужны как можно более низкие цифры. Об этом же говорит и то, что митинг согласовали до 18.00, аккурат до конца рабочего дня. Понятно, что количество людей на митинге отслеживается не только местными властями, но и федеральными, и чем больше народу, тем меньше рейтинг Евкурова как губернатора", - написала журналистка.

Вместе с митингующими в Магасе находится правозащитник Магомед Муцольгов, который освещает акцию в своем блоге на "Кавказском узле".

Напомним, что в октябре 2018 года во время массовых акций протеста в Ингушетии жители республики заявили о том, что перестал работать мобильный интернет, хотя в соседних республиках проблем не наблюдалось. Активисты собрали сотни жалоб на операторов мобильной связи, а 12 ноября 2018 года двое жителей Магаса подали в Магасский районный суд иски к компании "Мегафон". Однако во время митинга в Назрани 27 ноября 2018 года интернет снова пропал, а мобильная связь работала с перебоями.