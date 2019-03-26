Ингушские активисты объявили перерыв в акции протеста

26 марта 2019, 13:22

Участники митинга против закона о референдуме решили приостановить акцию в центре Магаса, чтобы совершить намаз. Активисты также посетовали на перебои с доступом в Интернет.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в столице Ингушетии участники митинга против закона о референдуме выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. По оценке правозащитника Магомеда Муцольгова, на площади в Магасе собрались десятки тысяч человек.

Согласно прямой трансляции с митинга, которая велась на канале "Фортанга Org" в YouTube, участники акции протеста решили совершить намаз. Авторы трансляции пообещали возобновить ее позднее.

По состоянию на 13.21 мск, трансляция на YouTube-канале не ведется. В последние полчаса трансляции, видео которой размещено на канале, выступающие эмоционально говорили на ингушском языке.

Активисты пожаловались на перебои с доступом в Интернет. "К сожалению, наши прямые эфиры стали зависать. А сейчас и вовсе перебои с интернетом", - говорится в сообщении, размещенном на странице The Magas Times в Facebook.

Вместе с митингующими в Магасе находится правозащитник Магомед Муцольгов, который освещает акцию в своем блоге на "Кавказском узле".

Напомним, что законопроект "О референдуме Республики Ингушетия" депутаты приняли в первом чтении и готовились рассмотреть во втором чтении 28 марта с учетом поправок и дополнений. Глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект из Народного собрания на фоне критики оппозиции, заявившей, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, и перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум. Новая редакция закона продиктована соглашением о границе, подписанном 26 сентября 2018 года, отметил юрист, председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

На "Кавказском узле" опубликован полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы, который сделали картографы, приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".