Активисты предложили продлить акцию в Магасе

26 марта 2019, 15:53

Участники митинга в Магасе поддержали предложение активистов подать властям уведомление о продлении акции. Москва должна обратить внимание на протест жителей Ингушетии, считает правозащитник Магомед Муцольгов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Магасе участники митинга против закона о референдуме выразили недоверие главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. Митингующие сделали перерыв для совершения намаза, после чего возобновили акцию протеста.

Законопроект "О референдуме Республики Ингушетия" депутаты приняли в первом чтении и готовились 28 марта рассмотреть во втором чтении с учетом поправок и дополнений. Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект из Народного собрания на фоне критики оппозиции, заявившей, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, и перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум. Новая редакция закона продиктована соглашением о границе, подписанным 26 сентября 2018 года, отметил юрист, председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

Сопредседатель Совета тейпов Ахмед Барахоев предложил участникам митинга подать уведомление о продлении акции. "Вы уйдете домой или нет?" – обратился он к собравшимся. "Нет!" – ответили митингующие. "Пока Евкуров не уйдет в отставку, и мы не уйдём!" – передал слова активиста корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Решение провести митинг продиктовано недоверием к главе республики, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

Правозащитник Магомед Муцольгов находится в Магасе вместе с митингующими и освещает акцию в своем блоге на "Кавказском узле".

Правозащитник предположил, что федеральный центр отреагирует на акцию протеста и примет меры. "Федеральный центр должен услышать ингушский народ, его требование. Они увидят митинг, количество людей, и у нас произойдут изменения", - считает Муцольгов.

Три представителя ингушской общины сегодня проводят одиночные пикеты около здания администрации президента в Москве. Как и активисты в Ингушетии, они требуют отставки главы республики и роспуска регионального парламента.

Организаторы пока не планируют сделать акцию протеста бессрочной, но "если участники потребуют, тогда все возможно", уточнил Магомед Муцольгов.

Согласно прямой трансляции с митинга, которая ведется на канале "Фортанга Org" в YouTube, на площади в Магасе поочередно выступают активисты. Они говорят на ингушском языке, собравшиеся на митинге спокойно слушают выступления.

Напомним, что с 4 по 17 октября 2018 года в Магасе проходила круглосуточная акция протеста против изменения границы с Чечней. Организаторы митинга прервали его для подготовки Всемирного конгресса ингушского народа, который состоялся 30 октября. На следующий день, 31 октября, оргкомитет митинга решил досрочно завершить его, хотя акция была согласована до 2 ноября.

На "Кавказском узле" опубликован полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".