Участник пикета в Москве. 26 марта 2019 года. Скриншот с личной страницы Борис Кодзоев https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2228346160748413&id=100007191524639

26 марта 2019, 14:39

Пикетчики в Москве потребовали отправить Евкурова в отставку

Три одиночных пикета у здания администрации президента проводят сегодня представители ингушской общины в Москве. Как и участники митинга в Ингушетии, они требуют отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова.

Как писал "Кавказский узел", правительство Ингушетии разрешило провести сегодня в Магасе митинг против закона о референдуме. Однако участники митинга озвучили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. По оценке правозащитника Магомеда Муцольгова, на акции собрались десятки тысяч человек.

Вместе с митингующими в Магасе находится правозащитник Магомед Муцольгов, который освещает акцию в своем блоге на "Кавказском узле".

Представители ингушской общины в Москве проводят сегодня одиночные пикеты около здания администрации президента России, требуя отставки главы Ингушетии и парламента республики, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из пикетчиков Борис Кодзоев.

"Я с утра нахожусь здесь. Еще двое активистов - у других частей здания администрации президента. Мы проводим одиночные пикеты с требованием отставки главы республики Евкурова и парламента. У нас всех одинаковые плакаты с надписью: "Евкурова и парламент Ингушетии в отставку!!!". Он уже 11 лет у власти. При этом социально-экономическое положение в республике ухудшается, в республике 40% безработицы", - сказал Борис Кодзоев.

Правоохранители не мешают проводить пикеты, подчеркнул активист. "Сотрудники полиции проверили документы, переписали данные. Потом подошел сотрудник ФСО, тоже проверил паспорт, спросил, сколько еще я здесь буду, получил ответ и ушел. Я пока не планирую уехать. Может быть, до вечера останемся", - передал в 13.47 мск слова Кодзоева корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что законопроект "О референдуме Республики Ингушетия" парламентарии приняли в первом чтении и готовились рассмотреть во втором чтении 28 марта с учетом поправок и дополнений. Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект из Народного собрания на фоне критики оппозиции, заявившей, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, а перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум. Новая редакция закона продиктована соглашением о границе, подписанном 26 сентября 2018 года, пояснил юрист, председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

Примечание:

"Митинг в Магасе возобновлен после намаза", "Ингушские оппозиционеры рассказали о планах борьбы за земли", "Ингушские активисты заявили о провале переговоров с полпредом".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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