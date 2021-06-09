09 июня 2021, 11:22

Источники сообщили об обыске у имама ингушского села

Силовики провели обыск у имама села Средние Ачалуки Адама Малороева, ранее допрошенного в качестве свидетеля по делу о митинге в Магасе, сообщили сегодня источники.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября 2020 года силовики провели обыски у имама селения Средние Ачалуки Малгобекского района Адама Малороева, а также у бывшего и.о. главы Духовного центра мусульман Ингушетии Магомеда Хаштырова в селе Троицкое Сунженского района. Обоих вывезли во Владикавказ. Малороев был допрошен в качестве свидетеля по делу о столкновениях активистов с силовиками в марте 2019 года, рассказал тогда адвокат Магомед Беков.

Соглашение о границе с Чечней, подписанное в сентябре 2018 года, спровоцировало массовые протесты в Ингушетии. 26 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а предполагаемые организаторы — в создании экстремистского сообщества.

Силовики провели обыск в частном доме имама Адама Малороева, сообщил сегодня информированный источник. "В доме Малороева в селе Средние Ачалуки провели обыски, правоохранители приехали на нескольких бронированных машинах", - сказал он.

При этом источник не смог назвать причину обыска, пишет "Интерфакс-Юг".

Об обыске у Адама Малороева сообщил сегодня и источник независимого интернет-издания Ingush.info. "Причина обысков пока неизвестна", - приводит его слова издание.

На сайте МВД Ингушетии информация об обыске у Адама Малороева, по состоянию на 11.20 мск, не опубликована.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Правозащитники предложили ингушским активистам отказаться от бойкота суда", "Участница пикета в Ессентуках озвучила подробности задержания", "Пражская полиция помешала акции в поддержку ингушских активистов".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 июня 2021, 10:50

09 июня 2021, 10:21

09 июня 2021, 09:43

09 июня 2021, 08:50

09 июня 2021, 07:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи