Источники сообщили об обыске у имама ингушского села

09 июня 2021, 11:22

Силовики провели обыск у имама села Средние Ачалуки Адама Малороева, ранее допрошенного в качестве свидетеля по делу о митинге в Магасе, сообщили сегодня источники.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября 2020 года силовики провели обыски у имама селения Средние Ачалуки Малгобекского района Адама Малороева, а также у бывшего и.о. главы Духовного центра мусульман Ингушетии Магомеда Хаштырова в селе Троицкое Сунженского района. Обоих вывезли во Владикавказ. Малороев был допрошен в качестве свидетеля по делу о столкновениях активистов с силовиками в марте 2019 года, рассказал тогда адвокат Магомед Беков.

Соглашение о границе с Чечней, подписанное в сентябре 2018 года, спровоцировало массовые протесты в Ингушетии. 26 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а предполагаемые организаторы — в создании экстремистского сообщества.

Силовики провели обыск в частном доме имама Адама Малороева, сообщил сегодня информированный источник. "В доме Малороева в селе Средние Ачалуки провели обыски, правоохранители приехали на нескольких бронированных машинах", - сказал он.

При этом источник не смог назвать причину обыска, пишет "Интерфакс-Юг".

Об обыске у Адама Малороева сообщил сегодня и источник независимого интернет-издания Ingush.info. "Причина обысков пока неизвестна", - приводит его слова издание.

На сайте МВД Ингушетии информация об обыске у Адама Малороева, по состоянию на 11.20 мск, не опубликована.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".