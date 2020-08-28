Ингушский активист Мякиев освобожден из колонии

Багаудин Мякиев 27 августа освобожден из исправительной колонии №6 Ставропольского края, сообщает "ОВД-Инфо". Активист отбыл срок и вышел на свободу, пишет со ссылкой на адвоката Магомеда Аушева Telegram-канал "ФортангаORG".

Аушев заявил, что защита будет обжаловать вердикт суда, так как считает его несправедливым и необоснованным.

Напомним, 26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разойтись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием – рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.