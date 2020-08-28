28 августа 2020, 02:34
Ингушский активист Мякиев освобожден из колонии
Активист Багаудин Мякиев, осужденный за нападение на силовиков на митинге в Магасе, отбыл срок наказания в ставропольской колонии.
Как писал "Кавказский узел", 20 февраля 54-летний ингушский активист Багаудин Мякиев был осужден на один год и девять месяцев колонии-поселения за то, что на митинге в Магасе бросал в росгвардейцев стулья. 22 апреля суд ужесточил наказание активисту и направил его в колонию общего режима. В тот же день Мякиев был задержан по обвинению в побеге из зала суда. Мякиев утверждал, что не собирался бежать, а зал судебных заседаний покинул по просьбе сотрудника суда.
Багаудин Мякиев был задержан в апреле 2019 года и заключен под стражу сначала в Кабардино-Балкарии, а затем в Ставропольском крае. Активист признал, что на митинге в Магасе в марте 2019 года отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев.
Багаудин Мякиев 27 августа освобожден из исправительной колонии №6 Ставропольского края, сообщает "ОВД-Инфо". Активист отбыл срок и вышел на свободу, пишет со ссылкой на адвоката Магомеда Аушева Telegram-канал "ФортангаORG".
Аушев заявил, что защита будет обжаловать вердикт суда, так как считает его несправедливым и необоснованным.
Напомним, 26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разойтись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием – рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.
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