Член Совета тейпов ингушского народа Багаудин Мякиев. Скриншот со страницы Совета тейпов Ингушетии в Instagram. https://www.instagram.com/p/B0EQy41nsPm/

28 августа 2020, 02:34

Ингушский активист Мякиев освобожден из колонии

Активист Багаудин Мякиев, осужденный за нападение на силовиков на митинге в Магасе, отбыл срок наказания в ставропольской колонии.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля 54-летний ингушский активист Багаудин Мякиев был осужден на один год и девять месяцев колонии-поселения за то, что на митинге в Магасе бросал в росгвардейцев стулья. 22 апреля суд ужесточил наказание активисту и направил его в колонию общего режима. В тот же день Мякиев был задержан по обвинению в побеге из зала суда. Мякиев утверждал, что не собирался бежать, а зал судебных заседаний покинул по просьбе сотрудника суда.

Багаудин Мякиев был задержан в апреле 2019 года и заключен под стражу сначала в Кабардино-Балкарии, а затем в Ставропольском крае. Активист признал, что на митинге в Магасе в марте 2019 года отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев.

Багаудин Мякиев 27 августа освобожден из исправительной колонии №6 Ставропольского края, сообщает "ОВД-Инфо". Активист отбыл срок и вышел на свободу, пишет со ссылкой на адвоката Магомеда Аушева Telegram-канал "ФортангаORG".

Аушев заявил, что защита будет обжаловать вердикт суда, так как считает его несправедливым и необоснованным.

Напомним, 26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разойтись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием – рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

Ингушский активист Хасан Зязиков вышел на свободу", "Джохар Алиев осужден за насилие на митинге в Магасе", "Мемориал" признал Багаудина Хаутиева политзаключенным".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 августа 2020, 01:44

28 августа 2020, 00:49

  • Знакомые уроженца Грозного заявили о его невиновности по делу о нападении на силовика

    Суд в Санкт-Петербурге отказался удовлетворить жалобу на арест уроженца Чечни Мансура Абдылхаисиева, обвиняемого в применении опасного для здоровья насилия в отношении инспектора по делам миграции. Знакомые Мансура стали очевидцами инцидента. По их словам, инспектор сама схватила за руку Мансура, когда тот пытался избежать конфликта с силовиком.

27 августа 2020, 23:52

27 августа 2020, 22:33

27 августа 2020, 22:23

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи