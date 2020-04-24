Ингушский активист Багаудин Мякиев отрицает побег из зала суда

24 апреля 2020, 03:10

Задержанный по обвинению в побеге из зала суда ингушский активист Багаудин Мякиев доставлен в СИЗО-2 Пятигорска. Он не имел намерения бежать, а зал судебных заседаний покинул по просьбе сотрудника суда, рассказал его адвокат Магомед Аушев.

Как сообщал "Кавказский узел"», суд признал, что 54-летний ингушский активист Багаудин Мякиев на митинге в Магасе бросал в росгвардейцев стулья, он был осужден на один год и девять месяцев колонии-поселения. 8 апреля суд изменил Мякиеву наказание, отпустив его под подписку о невыезде. Ставропольский краевой суд по ходатайству прокуратуры 22 апреля ужесточил наказание активисту и направил его в колонию общего режима. В тот же день Мякиев был задержан по обвинению в побеге из зала суда.

Багаудин Мякиев был задержан в апреле 2019 года и заключен под стражу сначала в Кабардино-Балкарии, а затем в Ставропольском крае. Активист признал, что на митинге в Магасе в марте 2019 года отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев.

Багаудин Мякиев не совершал побега из зала суда, заявил его адвокат Магомед Аушев. "В зале суда конвоя не было. Я подошел к прокурору, спросил, что нам делать. Тот ответил, чтобы мы ехали домой, и пояснил, что УФСИН приедет с постановлением и этапирует Мякиева в СИЗО-2 Пятигорска, и далее его отправят в ИК, где он будет отбывать наказание. То же самое мне посоветовали секретарь суда и помощник судьи. Поэтому мы решили вернуться в Ингушетию. Более того, время было обеденное, и нас попросили покинуть здание суда", – рассказал Аушев корреспонденту "Кавказского узла".

На Черменском посту автомобиль Мякиева задержала группа вооруженных силовиков в масках. "Оказывается, у них была ориентировка, что в этой машине находится человек, который совершил побег буквально из зала Ставропольского суда. Никаких документов для задержания у них не было. Старший в этой группе сказал, что он получил приказ о задержании и дальнейшем этапировании Мякиева в Пятигорск по телефону. Что-либо доказывать полицейским не было смысла. Я видел, что они понимают абсурдность ситуации, но они получили приказ, который им нужно было выполнить. В результате моего подзащитного этапировали в СИЗО-2 Пятигорска, его машину, на которой мы ехали, отогнали на стоянку Черменского поста, на нее тоже была ориентировка", – рассказал адвокат.

Отсутствие намерения у Мякиева бежать из зала суда подтвердил член Совета тейпов Ингушетии Ахмед-Башир Аушев. "Ждем (приезда Мякиева с судебного заседания, - прим. "Кавказского узла"), а машины все нет и нет. Поехали навстречу, видим, что на Черменском посту машина Багаудина в окружении вооруженных силовиков в масках, которым что-то пытается доказать адвокат. Старший из этой группы силовиков объяснил мне, что они получили ориентировку на эту машину и на находящегося за рулем человека, Багаудина Мякиева, который, как им сообщили из Ставрополя, совершил побег из зала суда. Этот человек стал оправдываться, что они выполняют приказ, хотя уже поняли, что никакого побега, как такового, и не было. Магомед Аушев, адвокат, мне также пояснил, что ни о каком побеге не может быть и речи, что не было конвоя, их попросили покинуть здание суда. Что оставалось делать? Вызывать самим конвой? Адвокат не имеет на это права. Это прерогатива судьи. Действительно, ситуация неординарная, и то, что произошло, побегом назвать нельзя", – сказал старейшина корреспонденту "Кавказского узла".

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разойтись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием – рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

Никто, кроме судьи, не может вызвать конвой для того, чтобы взять под арест подсудимого. Если заявление адвоката Мякиева соответствует действительности, то его легко доказать, считает адвокат Татьяна Окушко. "Кроме председательствующего судьи вызвать конвой, при этом представив соответствующий документ, никто не имеет права. (…) [То, что адвокат покинул здание суда со своим подзащитным, предварительно согласовав свои действия с прокурором, секретарем и помощником судьи], все это, наверняка, зафиксировано на видеокамерах, которые установлены в зале суда и, просмотрев которые, можно установить, что обвиняемый не совершал побега, а покинул зал суда с разрешения прокурора", – сказала Татьяна Окушко корреспонденту "Кавказского узла".

"По закону "О полиции" основанием для конвоирования заключенных под стражу являются письменные заявки следователей (дознавателей), начальников ИВС, распоряжения судьи. Конвой, получив приказ и предписание, следует в пункт приема подозреваемых (обвиняемых). Этих требований в день вынесения приговора Багаудину Мякиеву, судя по всему, выполнено не было", – сказала Окушко.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещает на тематической странице "Преследование активистов".