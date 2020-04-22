Багаудин Мякиев задержан на Черменском посту

22 апреля 2020, 23:54

Ингушского активиста Багаудина Мякиева задержали по обвинению в побеге из зала суда после заседания, на котором ему ужесточили приговор по делу о митинге в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля 54-летний член Совета тейпов ингушского народа Багаудин Мякиев был осужден на один год и десять месяцев колонии-поселения. Суд признал, что на митинге в Магасе Мякиев бросал в росгвардейцев стулья, но обвинению не удалось политизировать действия активиста, указал адвокат Магомед Аушев. 8 апреля суд изменил Мякиеву меру пресечения, отпустив его из-под стражи под подписку о невыезде. Сегодня прокуратура убедила суд ужесточить приговор Мякиеву и направить его не в колонию-поселение, а в колонию общего режима. С учетом пребывания в СИЗО срок наказания ингушского активиста увеличился на четыре месяца, подсчитал адвокат.

Багаудин Мякиев был задержан в апреле 2019 года и заключен под стражу сначала в Кабардино-Балкарии, а затем в Ставропольском крае. Активист признал, что на митинге в Магасе в марте 2019 года отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев.

Судья на сегодняшнем заседании зачитал зачитал апелляционное постановление, согласно которому Мякиева должны были взять под стражу, однако конвоя в зале суда не было, рассказал адвокат активиста Магомед Аушев.

«Я все равно подошел и уточнил у секретаря и помощника судьи. Мне сказали, что мы свободны. Я решил, что раз это апелляционный суд, а он допускает отсутствие на заседании обвиняемого, то скорее всего к Багаудину приедут на дом и заберут его», - приводит слова Аушева "МБХ-Медиа".

По словам адвоката, на подъезде к Черменскому посту их машину остановили для регистрации. Выяснилось, что у полицейских уже есть ориентировка на Багаудина Мякиева и ему вменяют побег из зала суда. Силовики в масках подъехали к посту и забрали Мякиева, рассказал он.

Апелляционный суд ужесточил приговор не только Мякиеву, но и активисту Руслану Дзейтову, который был освобожден из под стражи в один день с ним. "Таким образом, Мякиев проведет в колонии еще четыре месяца, а Руслан Дзейтов – месяц", - отмечает "Фортанга".



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