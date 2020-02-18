Участники митинга в Магасе. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

18 февраля 2020, 16:47

Суд не увидел политической подоплеки в деле участника митинга в Магасе

Адам Бадиев был приговорен сегодня к 22 месяцам колонии-поселения, хотя суд не согласился с тем, что ингушский активист испытывал "политическую вражду" к Юнус-Беку Евкурову. Защита пообещала обжаловать приговор, однако родственники считают, что это бессмысленно в связи со скорым истечением срока наказания.

Как писал "Кавказский узел", Адам Бадиев был задержан 11 апреля 2019 года, с тех пор он находится под арестом по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста в Магасе. Защита настаивала на наказании, не связанном с лишением свободы.

Участники санкционированного митинга в Магасе, выступившие 26 марта 2019 года против соглашения о границе с Чечней, остались на ночь после его завершения. На следующий день при попытке разгона митинга произошли столкновения с силовиками. С начала апреля 2019 года в Ингушетии начались массовые аресты активистов. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Дела участников митинга в Магасе рассматриваются на Ставрополье, первые приговоры горсуд Железноводска вынес в декабре 2019 года.

Железноводский городской суд 18 февраля рассмотрел дело участника акции протеста в Магасе Адама Бадиева. В зале суда присутствовали адвокат Магомет Гандаур-Эги, сотрудник прокуратуры, сотрудница "Мемориала" Ольга Бегретова, два брата и дядя подсудимого. Судья Геннадий Волошенко предоставил Адаму Бадиеву последнее слово, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

 "На ваше усмотрение, ваша честь", - кратко сказал подсудимый, признавший свою вину частично.

Судья удалился в совещательную комнату. Вернувшись через полчаса, он приступил к оглашению приговора, которое заняло полтора часа. Суд назначил наказание Адаму Бадиеву в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. При этом суд не признал политическую подоплеку преступления, представленную стороной обвинения: влияние на Адама Бадиева авторитета организаторов несанкционированного митинга, проходившего 27 марта 2019 года в Магасе и испытываемую им "политическую вражду к главе республики Евкурову".

 "Буду оспаривать [приговор]. В нем нет оценки провокационных действий [властей] и росгвардейцев. Самого бы факта [преступления] не было бы, если бы не было этой провокации", - сказал в телефонном разговоре корреспонденту "Кавказского узла" Магомет Гандаур-Эги.

Жалобу, "скорее всего, будет подавать в понедельник и сторона обвинения. Встретимся с прокурором в краевом апелляционном суде", отметил защитник.

Учитывая, что один день в СИЗО приравнивается к двум дням колонии-поселении, срок наказания Адама Бадиева истекает 11 марта. По словам адвоката, если будет подана апелляция, Бадиев будет освобожден после ее рассмотрения. "Получится, пересидит. Но тут дело принципа", - добавил Гандаур-Эги.

Дядя осужденного Магамет Бадиев высказал иную точку зрения. "Сейчас обжаловать какой смысл? 11 марта [Адам Бадиев] выходит. Все. С адвокатом говорили. Приговор получит на неделе. Нет смысла там [в краевом апелляционном суде] обжаловать. Ничего мы там не выиграем", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" родственник Адама Бадиева.

По словам дяди, Адам на самочувствие не жаловался, был в хорошем настроении. "Он никого не ранил, ни в кого не попал. Считаю, что это [приговор] – беспредел", - дал свою оценку приговору Магамет Бадиев.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Информация о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуется на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Ингушские активисты пожаловались на условия содержания в пятигорском СИЗО", "Ингушский активист Зубейр Хамхоев приговорен к 20 месяцам заключения", "Защита ингушского активиста Кациева потребовала вызвать в суд силовиков".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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