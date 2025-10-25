×

Кавказский узел

20:37, 25 октября 2025

Даудов получил награды от Калиматова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Ингушетии наградили главу правительства Чечни Магомеда Даудова за поддержку участников военной операции. Награждение прошло спустя четыре года после того, как Даудов принимал активное участие в очередном витке территориального спора двух республик.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2021 года "Чеченавтодор" провел земляные работы на берегу реки Фортанги, по которой проходит граница с Ингушетией, что вызвало возмущение в Ингушетии - как среди местных жителей, так и у чиновников. Рамзан Кадыров назвал недовольных "кучкой провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту". Чеченская делегация выезжала на берег Фортанги, чтобы по шариату решить вопрос о принадлежности приграничных земель, однако представители Ингушетии не явились. Тогда Кадыров провел беспрецедентные для России учения: все силовые подразделения Чечни выдвинулись на три дня на границы республики. Кадыров также предупредил ингушскую сторону, что если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то они будут пересмотрены еще раз и снова в пользу Чечни. Руководство Ингушетии лишь формально отреагировало на  избыточную демонстрацию силы чеченской стороной в пограничном споре, это говорит о слабости ингушских властей и их готовности к уступкам, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Что случилось на границе и какое участие в споре принимал Магомед Даудов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров".

Председатель правительства Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале отчитался о встрече с первым вице-премьером Республики Ингушетия Магомедом Евлоевым, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества.

В частности, Даудов указал, что глава Чечни "уделяет большое внимание укреплению межрегионального партнёрства и братских отношений между нашими народами".

"Если кто-то будет что-то болтать, то я сниму его штаны и, как флаг, пронесу", - заявил в 2021 году Кадыров, комментируя волнения ингушей по поводу работ на Фортанге. 

По словам Даудова, в ходе встречи затронули вопросы поддержки и отправки добровольцев в зону проведения специальной военной операции. "По поручению главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова первый вице-премьер передал мне Священный Коран, а также медаль "За содействие и помощь участникам специальной военной операции", - указал Даудов поздно вечером 24 октября, выразив благодарность за награду.

Соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым народным протестам в Ингушетии. Активисты обвинили тогдашнего главу Ингушетии Юнуса-Бека Евкурова в передаче части ингушских земель соседней республике. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", в которой собрана информация о тех событиях и преследовании противников соглашения.

Автор: "Кавказский узел"

