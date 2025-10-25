Даудов получил награды от Калиматова

Власти Ингушетии наградили главу правительства Чечни Магомеда Даудова за поддержку участников военной операции. Награждение прошло спустя четыре года после того, как Даудов принимал активное участие в очередном витке территориального спора двух республик.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2021 года "Чеченавтодор" провел земляные работы на берегу реки Фортанги, по которой проходит граница с Ингушетией, что вызвало возмущение в Ингушетии - как среди местных жителей, так и у чиновников. Рамзан Кадыров назвал недовольных "кучкой провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту". Чеченская делегация выезжала на берег Фортанги, чтобы по шариату решить вопрос о принадлежности приграничных земель, однако представители Ингушетии не явились. Тогда Кадыров провел беспрецедентные для России учения: все силовые подразделения Чечни выдвинулись на три дня на границы республики. Кадыров также предупредил ингушскую сторону, что если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то они будут пересмотрены еще раз и снова в пользу Чечни. Руководство Ингушетии лишь формально отреагировало на избыточную демонстрацию силы чеченской стороной в пограничном споре, это говорит о слабости ингушских властей и их готовности к уступкам, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Что случилось на границе и какое участие в споре принимал Магомед Даудов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров".

Председатель правительства Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале отчитался о встрече с первым вице-премьером Республики Ингушетия Магомедом Евлоевым, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества.

В частности, Даудов указал, что глава Чечни "уделяет большое внимание укреплению межрегионального партнёрства и братских отношений между нашими народами".

"Если кто-то будет что-то болтать, то я сниму его штаны и, как флаг, пронесу", - заявил в 2021 году Кадыров, комментируя волнения ингушей по поводу работ на Фортанге.

По словам Даудова, в ходе встречи затронули вопросы поддержки и отправки добровольцев в зону проведения специальной военной операции. "По поручению главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова первый вице-премьер передал мне Священный Коран, а также медаль "За содействие и помощь участникам специальной военной операции", - указал Даудов поздно вечером 24 октября, выразив благодарность за награду.

Соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым народным протестам в Ингушетии. Активисты обвинили тогдашнего главу Ингушетии Юнуса-Бека Евкурова в передаче части ингушских земель соседней республике. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", в которой собрана информация о тех событиях и преследовании противников соглашения.