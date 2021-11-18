Русло Фортанги: почему злится Кадыров

18 ноября 2021, 18:42

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Новый виток спора по поводу территорий возник в ноябре 2021 года между Ингушетией и Чечней. Поводом послужили не согласованные с ингушской стороной работы чеченских дорожников на пограничной реке Фортанге. Что случилось на границе, почему злится Рамзан Кадыров и молчит Махмуд-Али Калиматов, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Разворот Фортанги

11 ноября 2021 года ингуши обнаружили, что чеченские рабочие изменили русло реки Фортанги, по которому проходит граница между республиками. Глава Сунженского района Ингушетии Магомед Дзейтов побывал на границе и подтвердил информацию о работах. «Техника и рабочие отсутствовали, но были видны следы работ трактора и измененное русло реки Фортанга», - сообщила пресс-служба администрации района.

На следующий день жители Ингушетии собрались на стихийный сход в селе Галашки . Ингушские чиновники убедили участников схода разойтись, пообещав решить проблему с земляными работами на пограничной реке. Силовики перекрыли участок реки, чтобы там не собирались протестующие.

Между тем глава Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев успел зафиксировать «незаконные действия», которые проводились с применением тяжелой техники, принадлежащей ГУ «Чеченавтодор», и отправил результаты в администрацию президента России, полномочное представительство президента в СКФО, Росприроднадзор, Западно-Каспийский водный бассейн и Минприроды России.

После инспекции Магомед Дзейтов встретился с главой Серноводского района Чечни Исмаилом Исраиловым. Тот заявил, что работы проводились неосведомленными работниками «Чеченавтодора», которые изменили русло для заливки бетоном барьерного ограждения дороги на краю обрыва. Глава Серноводского района заверил, что никаких территориальных изменений не планировалось, и пообещал, что в ближайшее время реку вернут обратно, а в дальнейшем все работы будут проводится исключительно после согласования с ингушской стороной.

Позднее представитель администрации Серноводского района Чечни сообщил, что отвод воды Фортанги на чечено-ингушской границе необходим для укрепления берегов реки, менять русло не планировалось, а после проведения работ воду пустят обратно.

Кадыров подлил масла в огонь угрозами "отнять земли"

На этом могла бы быть поставлена точка, но глава Чечни на выездном совещании в Галанчожском районе обрушился с критикой на жителей соседней республики, прибегнув к оскорблениями и угрозами. Кадыров заявил, что протест против работ организовала в Ингушетии «кучка провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту», а также пригрозил, что способен отнять у Ингушетии земли, перешедшие к республике во времена Джохара Дудаева.

Повторил он и тезис об ингушах как отколовшемся тейпе. «Ингуши когда-то были тейпом чеченским, если кто знает историю, а теперь они отдельная республика. Мы должны с ними быть дружными в первую очередь, но если там этих провокаторов не угомонят, то этим займемся мы», - заявил Кадыров. Упомянул он как ветвь чеченцев и другую кавказскую народность – орстхойцев/карабулаков 1 . «Ему хочется, чтобы не было никаких протестов, чтобы все вопросы были решены спокойно, тихо и без шума», - считает научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Московского государственного института международных отношений МИД России Ахмет Ярлыкапов.

Даудов подхватил риторику Кадырова

«Если кто-то будет что-то болтать, то я сниму его штаны и, как флаг, пронесу», - заявил Кадыров, комментируя волнения ингушей по поводу работ на Фортанге. Он добавил, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов обосновал ингушским активистам историческую принадлежность их территорий к Чечне, а тех, кто не хочет знать эту правду, глава Чечни назвал «неваляшками», которых необходимо остановить .

Позже Магомед Даудов подверг критике Совет тейпов Ингушетии за обсуждение о принадлежности земель и о границах между двумя республиками, объявив их «нерукопожатными». Даудов подтвердил угрозу Кадырова «снять штаны и сделать из них флаг» тем, кто перейдет Фортангу и объявит эту землю ингушской, и предложил недовольным позицией властей Чечни назвать дату и место перехода границы, чтобы встретить их и исполнить обещанное.

Столь резкие заявления чеченских чиновников вызывают недовольство среди ингушского населения, уверен руководитель ингушского отделения Правозащитного центра «Мемориал»* Тимур Акиев. «Кадыров не должен был так реагировать, потому что по сути его реакция адресована к анонимным комментаторам в соцсетях, но проецируется на весь народ и, конечно, служит только продолжению этой конфликтной ситуации. Наиболее разумным решением в таких ситуациях были бы совместные заявления представителей двух республик с подробными разъяснениям с целью быстрейшего снятия напряжения. Любая агрессия, с чьей бы стороны она ни исходила, вызовет только ответную агрессию», - подчеркнул правозащитник.

Угрозы и оскорбления Кадырова в Ингушетии воспринимают с юмором, считает, в свою очередь, учредитель ингушского историко-географического общества «Дзурдзуки» Якуб Гогиев. «Это стало, скорее, поводом для мемов. Надо отметить, несмотря на воинственную риторику, в бытовой жизни между чеченцами и ингушами конфликтов не было <…> Никто не собирается тут воевать, проливать кровь и так далее. Сейчас в массе своей люди считают, что на этот вопрос смотрят несправедливо. Они думают, что не надо торопиться под давлением внешних сил и скорее личных интересов Кадырова. Придет время, все сядут за стол переговоров и, как положено мусульманским народам, решат вопрос, как велит шариат», - объясняет историк.

Молчание Калиматова

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов воздержался от публичных комментариев по поводу работ на Фортанге. «Ему не выгодно, потому что он не может пойти против решения, принятого федеральным центром по границам. А если он будет выражать мнение своего народа, то он пойдет против федерального центра. Если же он будет высказывать позицию федерального центра, то он, как и Евкуров (предшественник Калиматова на посту главы Ингушетии – прим. «Кавказского узла»), окажется врагом народа и противопоставит себя ему. Поэтому ему выгоднее молчать в этой ситуации», - объяснила молчание главы Ингушетии директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Молчание Калиматова жителями республики, скорее всего, рассматривается как естественная реакция, но в смысле политического влияния в обществе этот инцидент идет в минус Калиматову, поскольку каждый раз, когда не выражает настроений народа республики, он проигрывает, добавила эксперт.

Если же говорить о политическом влиянии Калиматова в Москве, то такая реакция на инцидент с Фортангой идет ему в плюс, поскольку показывает, что он умеет держать ситуацию под контролем, воздерживаться от эмоциональных заявлений, выполнять указания федерального центра, не вступать в конфронтацию с лидером соседней республики, подчеркнула Сокирянская.

Молчание главы Ингушетии связано с его нежеланием обострять ситуацию, полагает руководитель ингушского отделения Правозащитного центра «Мемориал»* Тимур Акиев. «Возможно, Калиматов предпочитает воздерживаться от комментариев, опасаясь, что его слова могут быть неверно истолкованы и только усугубят ситуацию. Конечно же, такая позиция Калиматова вызывает раздражение у многих жителей Ингушетии, особенно на фоне тех агрессивных заявлений, которые делает Кадыров. Допускаю, что такая тактика Калиматова не добавляет ему популярности, но думаю, что он и не ставит перед собой такой цели», - отмечает Акиев.

«Кадыров чувствует себя на подъеме, а Калиматов, вероятно, нет», - заявил директор агентства «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко. Поэтому, считает он, глава Ингушетии и молчит: «А что он скажет? Уровень его политического веса и политического веса Кадырова просто не сопоставимы. Просто разные лиги».-

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» в октябре 2021 года выпустил очередное исследование с оценкой деятельности 85 глав субъектов Российской Федерации. В первую, самую сильную, группу губернаторов из представителей Северного Кавказа с 7 местом попал глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов оказался на 77 месте.

В Ингушении молчание Калиматова воспринимают неоднозначно, отмечает Якуб Гогиев. «Тут мнение у многих разделилось. Одни говорят - нужно отвечать, другие - что на это хамство реагировать не стоит, тем более что та сторона заявила, что это всего лишь временные строительные работы, и в ближайшее время все вернут на место», - пояснил Гогиев .

Инцидент с Фортангой в контексте суда над лидерами протестов

Рамзан Кадыров в своем выступлении апеллировал к тому, что люди из Ингушетии, которые протестовали насчет территорий, теперь находятся в заключении. Екатерина Сокирянская, однако, считает, что суд над лидерами ингушского протеста мало влияет на инцидент с Фортангой.

Дело лидеров ингушского протеста рассматривается с ноября 2020 года в суде на Ставрополье. 8 ноября на процессе начались прения. Представитель обвинения заявил о доказанной вине всех подсудимых и попросил суд приговорить к девяти годам колонии Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова, а Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам заключения. 9 ноября на заседании суда защита заявила об отсутствии фактических доказательств вины подсудимых и попросила оправдать их. Сроки, которые запросила прокуратура, чрезмерны и подрывают доверие простых людей к властям, считают сами подсудимые. Напомним, по версии обвинения, подсудимые создали экстремистское сообщество и руководили участниками протеста против соглашения о границе с Чечней.

«Безусловно, то, что сторона обвинения запросила такие большие сроки и вообще сам факт того, что лидеры протеста, уважаемые в ингушском обществе люди, находятся за решеткой, является раздражающим фактором для ингушского общества и особенно для его активной части. Однако я думаю, что подобные инциденты [как с Фортангой] будут регулярно происходить вне зависимости от процесса над лидерами протеста», - заявила Сокирянская.

«Напрямую с задержанными это вряд ли связано. Но если и связано, то вот как. Многие думают и говорят, что эта провокация делается, чтобы всколыхнуть народ и на этом фоне дать более суровые приговоры задержанным, типа, посмотрите - они еще не успокоились», - высказал свою позицию Якуб Гогиев .

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