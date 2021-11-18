Даудов выступил с критикой Совета тейпов Ингушетии

18 ноября 2021, 11:29

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Спикер парламента Чечни Магомед Даудов обвинил Совет тейпов Ингушетии в провокации в связи с заявлением о землях на границе двух республик и объявил о готовности к встрече с оппонентами. В адрес недовольных позицией властей Чечни Даудов повторил угрозу Кадырова "снять с них штаны".

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября Рамзан Кадыров заявил, что может отнять у Ингушетии часть ее земель. "Земли, которые когда-то [первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохар] Дудаев отдал им (Ингушетии) во временное пользование, незаконным путём - я могу их вернуть обратно... Если кто-то будет что-то болтать, то я сниму его штаны и, как флаг, пронесу. Пусть тот, кто недоволен, перейдёт эту Фортангу и выскажет это... Мы можем забрать обратно эти земли. У нас есть на это силы, но, несмотря на это, мы этого не делали", - сказал, в частности, глава Чечни. Ранее в соцсети он пояснил, что протест против работ на берегу Фортанги организовала в Ингушетии "кучка провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту".

11 ноября "Чеченавтодор" провел земляные работы на берегу реки Фортанга, по которой проходит граница с Ингушетией. Они отвели речные воды в сторону, что вызвало возмущение в Ингушетии, как местных жителей, так и чиновников. Министр природных ресурсов Ингушетии Магомед Евлоев назвал действия чеченских рабочих незаконными, а правительство республики уведомило об этом Москву. 12 ноября жители Сунженского района собрались на сход, но чиновники убедили их разойтись, пообещав решить проблему. При этом ингушские силовики перекрыли участок реки, чтобы там не собирались протестующие.

Видео с выступлением Магомеда Даудова размещено сегодня в Instagram-паблике "ЧП.Грозный", насчитывающем 69,8 тысячи подписчиков. 24-минутное видео сделано в режиме селфи, на нем Даудов эмоционально говорит на чеченском языке.

"Большая просьба не упоминать братский ингушский народ! Это обращения касается только этой [организации]! Ингушские страницы ежедневно разжигают межнациональную рознь", - пояснил автор публикации в аннотации к выступлению Даудова.

В своем видео Даудов "очень и очень жестко прошелся по Совету тейпов Ингушетии", указал сегодня читатель "Кавказского узла" с ником leeann в комментарии к публикации о приграничном конфликте Чечни и Ингушетии.

Поводом для своего выступления Даудов назвал полученную им информацию о совещании Совета тейпов Ингушетии. "Есть такая контора, Совет тейпов, они провели совещание и сделали обращение", - привел автор комментария слова Даудова, перевод которых на русский язык проверил "Кавказский узел".

По словам Магомеда Даудова, члены Совета тейпов вновь подняли тему принадлежности земель и соглашения о границах между двумя республиками. Даудов счел это провокацией и заявил, что члены Совета ингушских тейпов теперь являются "нерукопожатными". Также он подтвердил угрозу Кадырова "снять штаны и сделать из них флаг" тем, кто перейдет Фортангу и объявит эту землю ингушской, и предложил недовольным позицией властей Чечни назвать дату и место перехода границы, чтобы встретить их и исполнить обещанное.

Кроме того, Магомед Даудов предложил членам Совета тейпов встретиться "в любом удобном им месте" и изъявил готовность подтвердить клятвой принадлежность отдельных относящихся к Ингушетии земель чеченцам.

Ранее чиновник из Серноводского района Чечни пояснил "Кавказскому узлу", что воды Фортанги отводились лишь временно, чтобы провести берегоукрепительные работы. О том же заявил и Магомед Даудов, подчеркнувший, что работы "Чеченавтодора" на берегу Фортанги в принципе не могли повлиять на линию границы с Ингушетией. Его поддержали пользователи чеченского сегмента Instagram, раскритиковавшие ингушей за искусственное нагнетание конфликта.

Напомним, конфликт вокруг работ на берегу Фортанги произошел на фоне противодействия ингушских властей передаче Чечне части заповедника "Эрзи". Треть заповедника в 2018 году оказалась на территории Чечни в результате демаркации границы между двумя республиками, которая прошла по реке Фортанга. Чеченская сторона планирует создать на этой территории собственный заповедник, "Даймокх". Против этого выступает глава Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев. 3 ноября он предложил, чтобы управление и ингушской, и чеченской частями заповедника оставалось на территории Ингушетии. Магомед Даудов ранее в своем видеообращении по поводу ситуации на реке Фортанге категорически отверг такую возможность.

Кремль не допустит эскалации конфликта между Ингушетией и Чечней по поводу работ на реке Фортанге, но инциденты такого характера способны разбудить "спящий протест" в Ингушетии, указали ранее "Кавказскому узлу" глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, правозащитник Тимур Акиев и политолог Алексей Малашенко.

Соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым народным протестам в Ингушетии. Активисты обвинили тогдашнего главу Ингушетии Юнуса-Бека Евкурова в передаче части ингушских земель соседней республике. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", в которой собрана информация о тех событиях и преследовании противников соглашения.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".