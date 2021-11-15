Угрозы Кадырова отнять землю возмутили ингушских пользователей сети

15 ноября 2021, 21:36

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За словами Рамзана Кадырова о том, что он способен отнять у Ингушетии земли, перешедшие к этой республике во времена Джохара Дудаева, стоит поддержка Кремля, считают ингушские комментаторы в соцсетях. Многие из них при этом сочли заявление главы Чечни популизмом.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября "Чеченавтодор" провел земляные работы на берегу реки Фортанга, по которой проходит граница с Ингушетией. Они отвели речные воды в сторону, что вызвало возмущение в Ингушетии - как местных жителей, так и чиновников. Рамзан Кадыров заявил, что протест против работ организовала в Ингушетии "кучка провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту". "Тем более что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона", - написал он на своей странице в "ВКонтакте" в ночь на 14 ноября. Властям Чечни следовало предупредить ингушскую сторону о запланированных работах, чтобы избежать волнений в соседней республике, указали критики Кадырова.

Министр природных ресурсов Ингушетии Магомед Евлоев назвал действия чеченских рабочих незаконными, а правительство республики уведомило об этом Москву. 12 ноября жители Сунженского района собрались на сход, но чиновники убедили их разойтись, пообещав решить проблему. При этом ингушские силовики перекрыли участок реки, чтобы там не собирались протестующие.

Кадыров заявил, что может вернуть Чечне часть земель, относящихся к Ингушетии

Пост Кадырова на странице в "ВКонтакте" в ночь на 14 ноября сопровождается видео с выездного совещания, посвященного восстановлению Галанчожского района, на котором глава Чечни также пригрозил, что может отнять у Ингушетии часть ее земель.

"Земли, которые когда-то [первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохар] Дудаев отдал им (имеет в виду Ингушетию – прим. "Кавказского узла") на временное пользование, незаконным путём - я могу их вернуть обратно", - заявил Рамзан Кадыров, слова которого перевел "Кавказский узел". "Если кто-то будет что-то болтать, то я сниму его штаны и, как флаг, пронесу. Пусть тот, кто недоволен, перейдёт эту Фортангу и выскажет это", - отметил Кадыров.

"Ингуши когда-то были тейпом чеченским, если кто знает историю, а теперь они отдельная республика. Мы должны с ними быть дружными в первую очередь, но если там этих провокаторов не угомонят, то этим займёмся мы. Мы можем забрать обратно эти земли. У нас есть на это силы, но, несмотря на это, мы этого не делали", - заявил Рамзан Кадыров.

Он предложил несогласным с его словами показать документы. "Кто считает, что я соврал или какие-то чеченские земли принадлежат им, то пусть предоставит хоть одну бумагу, хоть один документ. […] Если они захотят арендовать нашу землю, то мы позволим это. Захотят строить туристическую базу, ресторан - пожалуйста. Арендуйте. Даже временную прописку дадим. Это законы Российской Федерации, любой желающий имеет на это право", - добавил Кадыров.

Чиновник из Серноводского района Чечни пояснил "Кавказскому узлу", что воды Фортанги отводились лишь временно, чтобы провести берегоукрепительные работы. О том же заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, подчеркнувший, что работы "Чеченавтодора" на берегу Фортанги в принципе не могли повлиять на линию границы с Ингушетией. Его поддержали пользователи чеченского сегмента Instagram, раскритиковавшие ингушей за искусственное нагнетание конфликта.

Ингушские пользователи соцсетей сочли слова Кадырова популизмом

Слова Кадырова о том, что может забрать ингушские земли, вызвали негодование у комментаторов из Ингушетии.

"Какая у него сила? На слабых отыгрывается, много сил не надо, всему свой конец", - пишет alihan_ing.06reg в обсуждении под постом об угрозах Кадырова на странице издания "ФортангаORG" в Instagram. У этой страницы 104 подписчика, а сам пост за сутки собрал 943 отметки "нравится" и 1129 комментариев. "А может и получится! Сейчас батюшке царю пожалуется, поплачется батяне! Готовимся, родные, к новым провокациям! Не оставит он нас в покое, пока не исполнит заказ!" - высказывается тут же abdulmagitovna3659. "Чеченских земель нет в Ингушетии, но в Чечне есть ингушские земли", - отмечает 1___yunus___1. "О Аллах, дай ему прожить столько, сколько ингуши живут на чеченской земле. О Аллах, верни нам наше, и воздай каждому по намерению. О Аллах, прибавь ингушам столько же, сколько было отнято", - комментирует ayna_massage_06.

"Высокомерие и ненависть", - оценивает слова Кадырова inline06."Как он уже надоел. Бессмертный что ли, какой он брат? Если он последние штаны снять хочет с нас, да накажет его за наглость, знает, что у ингушей шаткое положение. Вместо того, чтобы везде нас поддерживать, наоборот, хочет нагадить", - согласен torshhoev0606.

"Я не понимаю, что это за политика? Почему Кадырову очень нужна эта земля? Ведь он же прекрасно всё мыслит и знает, что земли, которые они купили у Юнус-Бека, были нашими. Ему что не хватает своей земли, большого города Грозного? Он не знает, что земли, которые у нас покупает или захватывает, эти земли наши? Он хорошо это знает! Ещё нам тут грозится - если мы сделаем малейший шаг, то он у нас заберёт оставшиеся земли! Собака лает караван идёт!" - пишет Боков в группе Telegram-канала "ФортангаORG Chat", в которой состоит 28 участников. "На все воля Аллахӏа, если захочет забрать земли силой, то заплатит за это высокую цену", - комментирует здесь же Tuaregt. "Посмотрел бы я на его силу, если не Путин)", - пишет Dzhabar.

"Никогда чеченцы не отдадут ни один гектар ингушской земли добровольно, ни при Кадырове, ни после Кадырова!!! За последние 200 лет ингуши только теряли свои земли", - пишет Заурбек Эгихи на своей странице в Facebook. Под его постом 20 комментариев.

"Видимо самооценка повышается на ингушских землях", - комментирует слова Кадырова Иза Иза. "Приди и забери хоть одно село. Ни стыда, ни совести", - обращается к главе Чечни Муса Богатырев. "Сам проговорился, что земли ИНГУШСКИЕ. Это как понимать?" - отмечает Фатима Газдиева. "Что за выездной курултай? Показуха или очередная попытка отхватить кусок земли?" - интересуется Bagoudin Tsitskiev. "Вот это верно сказано - собака лает, караван идёт", - иронизирует Апти Картоев.

"Что и как счёл, ингушам как-то по барабану", - отмечает g1alg1ai_moxk_ под статьей "Кадыров счел провокацией протест жителей Ингушетии против работ на берегу Фортанги" на странице "Кавказского узла" в Instagram. Всего здесь 111 комментариев и 306 отметок "нравится". "Чтобы он ответил перед Всевышним за каждое сказанное им слово!" -высказывается о Кадырове здесь же bert7l7. "Ингушетию с двух сторон кусают, ненавидят, готовы уничтожить", - считает __tosya__l.

"Здесь он конкретно не прав. А насчёт земель - все со временем вернётся на свои места. Равнодушие Кремля, трусость некоторых потерявших и наглость отнявших - сугубо их проблемы и ошибка, которая будет исправлена. Провокаторам – мимо", - высказывается _vyshe.

В подобном же духе оценил слова Кадырова читатель под ником eddie #, который оставил свой комментарий под статьей "Кадыров счел провокацией протест жителей Ингушетии против работ на берегу Фортанги" на "Кавказском узле". "Сомнительно, что угрозы Кадырова "в случае чего" отобрать переданные ингушской стороне населенные пункты и "сделать флаг из штанов" тех, "кто болтает", будут способствовать снижению градуса напряженности в вопросе о границах. Скорее наоборот", - указывает он.

Конфликт вокруг работ на берегу Фортанги произошел на фоне противодействия ингушских властей передаче Чечне части заповедника "Эрзи". Треть заповедника "Эрзи" в 2018 году оказалась на территории Чечни в результате демаркации границы между двумя республиками, которая как раз тогда прошла по реке Фортанга. Чеченская сторона планирует создать на этой территории собственный заповедник, "Даймокх". Против этого выступает глава Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев. 3 ноября предложил, чтобы управление и ингушской, и чеченской частями заповедника оставалось на территории Ингушетии. Магомед Даудов в своем видеообращении по поводу ситуации на реке Фортанге категорически отверг такую возможность.

Кремль не допустит эскалации конфликта между Ингушетией и Чечней по поводу работ на реке Фортанге, но инциденты такого характера способны разбудить "спящий протест" в Ингушетии, указали ранее "Кавказскому узлу" глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, правозащитник Тимур Акиев и политолог Алексей Малашенко.