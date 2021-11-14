Берег Фортанги. Кадр видео Минприроды Ингушетии https://www.instagram.com/tv/CWJYhtjoMeX/

14 ноября 2021, 12:31

Кадыров счел провокацией протест жителей Ингушетии против работ на берегу Фортанги

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Протест против работ по укреплению чеченского берега Фортанги организовала в Ингушетии "кучка провокаторов", заявил Рамзан Кадыров. Властям Чечни следовало предупредить ингушскую сторону о запланированных работах, чтобы избежать волнений в соседней республике, указали критики Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября чеченская сторона начала работы на берегу реки Фортанга, по которой проходит граница с Ингушетией. Это вызвало возмущения в Ингушетии, где жители и чиновники предположили, что чеченская сторона пытается изменить русло реки. 12 ноября жители Сунженского района собрались на сход, но чиновники убедили их разойтись, пообещав решить проблему. Чиновник из Серноводского района Чечни пояснил "Кавказскому узлу", что воды Фортанги отводились лишь временно, чтобы провести берегоукрепительные работы.

После начала работ на чеченском берегу глава Сунженского района Ингушетии добился от руководства Серноводского района обещания восстановить прежнее русло и согласовывать подобные работы в дальнейшем. Министр природных ресурсов Ингушетии Магомед Евлоев после посещения берега Фортанги назвал действия "Чеченавтодора" незаконными, а правительство республики уведомило об этом президента России, Росприроднадзор и Минприроды. Работы "Чеченавтодора" на берегу Фортанги не могли повлиять на линию границы с Ингушетией, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Его поддержали пользователи чеченского сегмента Instagram, раскритиковавшие ингушей за искусственное нагнетание конфликта.

На выездном совещании, посвященном восстановлению Галанчожского района, Рамзан Кадыров "затронул тему границ с Ингушетией", сообщил сегодня ночью сам глава Чечни.

"Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту. Тем более что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".

По состоянию на 12.25 мск лишь пользователь Алихан Цороев отреагировал в комментарии к записи Кадырова на эти слова. "Я бы не бросался словами о провокаторах. Установка границ, может, и была по закону, но вопрос справедливости остался открытым. От того, что подписан договор [о границе двух республики], это не делает соглашение справедливым. Эти действия вбили клин в один (единый) народ", - написал он.

Конфликтная ситуация возникла потому, что чеченская сторона не предупредила ингушей о запланированных работах на берегу реки, считает один из руководителей оппозиционного чеченского движения 1ADAT. "Кадыров вообще почти все конфликты решает силой, так как именно по принципу «Кто сильнее - тот и прав» они и живут. И как раз эту акцию кадыровцы устроили потому, что считают себя сильнее и «правее»", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", выразив общую позицию руководства движения.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов связал реакцию ингушей на работы на берегу реки с соглашением о границе, изменившем ее в пользу Чечни. "То, что общество Ингушетии считает соглашение по границе несправедливым, это вещь известная, поэтому их реакция была ожидаема", - сказал Абдурахманов корреспонденту "Кавказского узла".

Блогер подчеркнул, что не знает, было ли взаимодействие "между представителями власти Чечни и Ингушетии в вопросах укрепления береговой линии Фортанги".

С соглашением о границе связал реакцию ингушей и источник, хорошо знакомый с ситуацией в Чечне и попросивший не указывать его имя. "Конечно, надо было заранее известить ингушскую сторону о том, что проводятся берегоукрепительные работы. То, как поступили сейчас — это такая совокупность нахрапистости - «хотим и сделаем»", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время ингушская сторона, по его мнению, поспешила с выводами, узнав о работах на берегу. "Ингуши полагают, что по недавнему соглашению у них отняли территорию, а теперь и реку хотят отнять. В результате они видят злой умысел там, где его, вероятнее всего, и не было", - указал он.

На ситуацию на границе двух республик обратил внимание в связи с заявлением Кадырова и блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Несмотря на, в целом, очень небольшую территорию региона - бури в стакане здесь, нешуточные. Более того, они никогда шуточными не были", - написал он.

Напомним, что соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым народным протестам в Ингушетии. Активисты обвинили тогдашнего главу Ингушетии Юнуса-Бека Евкурова в передаче части ингушских земель соседней республике. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", в которой собрана информация о тех событиях и преследовании противников соглашения.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Активисты и духовенство усомнились в полномочиях ингушских делегатов на форуме в Чечне", "Аналитики поспорили о завышении численности населения Ингушетии в ходе переписей", "Обращение отца Тимурзиевых к Кадырову осталось без ответа".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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