Спор о Фортанге актуализировал тему "спящего протеста" в Ингушетии

15 ноября 2021, 16:14

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Кремль не допустит эскалации конфликта между Ингушетией и Чечней по поводу работ на реке Фортанге, но инциденты такого характера способны разбудить "спящий протест" в Ингушетии, указали "Кавказскому узлу" глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, правозащитник Тимур Акиев и политолог Алексей Малашенко.

"Кавказский узел" сообщал, что 11 ноября "Чеченавтодор" провел земляные работы на берегу реки Фортанга, по которой проходит граница с Ингушетией. Они отвели речные воды в сторону, что вызвало возмущение в Ингушетии - как местных жителей, так и чиновников. Министр природных ресурсов Ингушетии Магомед Евлоев назвал действия чеченских рабочих незаконными, а правительство республики уведомило об этом Москву. 12 ноября жители Сунженского района собрались на сход, но чиновники убедили их разойтись, пообещав решить проблему. При этом ингушские силовики перекрыли участок реки, чтобы там не собирались протестующие.

Чиновник из Серноводского района Чечни пояснил "Кавказскому узлу", что воды Фортанги отводились лишь временно, чтобы провести берегоукрепительные работы. О том же заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, подчеркнувший, что работы "Чеченавтодора" на берегу Фортанги в принципе не могли повлиять на линию границы с Ингушетией. Его поддержали пользователи чеченского сегмента Instagram, раскритиковавшие ингушей за искусственное нагнетание конфликта. Рамзан Кадыров заявил, что протест против работ организовала в Ингушетии "кучка провокаторов". Властям Чечни следовало предупредить ингушскую сторону о запланированных работах, чтобы избежать волнений в соседней республике, указали критики Кадырова.

Споры вокруг земляных работ на реке Фортанге не выйдут за рамки соцсетей, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Территориальные изменения между Чечней и Ингушетией произошли и происходят по спущенной установке Кремля. А власть и в Чечне, и в Ингушетии в равной степени подчиняется Кремлю. Поэтому они выполняют и будут выполнять все указания, спущенные из федерального центра. В связи с этим, я думаю, что напряжения в реальной жизни не будет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом вопрос о чечено-ингушской границе, по мнению Кутаева, не решен, и пока обе стороны не будут удовлетворены, угроза конфликта сохранится. "То, что произошло, не устраивает ингушей. А чеченцев устраивает. Поэтому нужна добрая воля двух сторон, чтобы по обоюдному согласию была составлена граница. Я убежден, что рано или поздно ингуши и чеченцы придут к единому мнению и найдут достойный выход из этой ситуации. В конце концов, не должно быть никакой разницы, какая территория какой республике принадлежит. В данный момент я не вижу такой возможности", - подчеркнул Руслан Кутаев.

Соглашение о границе между двумя республиками было подписанно в сентябре 2018 года и привело к массовым народным протестам в Ингушетии. Активисты обвинили тогдашнего главу региона Юнус-Бека Евкурова в передаче соседней республике части исконно ингушских земель. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", в которой собрана информация о тех событиях и преследовании противников соглашения.

К конфликту между Чечней и Ингушетией ситуация вокруг работ на реке Фортанге не приведет, считает и руководитель ингушского отделения Правозащитного центра "Мемориал"* Тимур Акиев. "Я думаю, ни одна из сторон не заинтересована сейчас в обострении отношений между двумя республиками. Поэтому считаю, что эта ситуация не может привести и не приведет к новому напряжению или конфликту между Чечней и Ингушетией", - подчеркнул Акиев.

Вопрос о границе сохраняет свою актуальность, причем перспектив решения проблемы сейчас нет, а значит, остается и угроза обострения конфликта, заключил Акиев. "Ингушская оппозиция продолжает настаивать на пересмотре соглашения об административных границах, но официальные власти Ингушетии и Чечни, а самое главное, федеральный центр считают этот вопрос закрытым, поэтому в обозримом будущем пересмотра этого соглашения не предвидится", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко также не видит возможности нового витка конфликта между Чечней и Ингушетией из-за ситуации вокруг реки Фортанги. "В первую очередь, по той простой причине, что Москва не позволит. Федеральному центру сейчас вообще не нужна какая-либо напряженность на Северном Кавказе. Много других проблем и так существует. Кремлю сейчас не до решения новых конфликтов между Ингушетией и Чечней. Эти сигналы, мне кажется, уже посланы властям этих регионов", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Вопрос о границе, по его мнению, навсегда останется поводом для конфликтов. "Этот вопрос всегда будет актуальным, поскольку как бы ни решали его, одна из сторон будет считать это решение несправедливым. И ведь невозможно найти какое-то решение, которое бы устроило и ту, и другую сторону. Какие-то 10 метров всегда будут оспариваться сторонами. Это как конфликт между Арменией и Азербайджаном. Сколько лет они не могут определить один вопрос, воюют. Компромисс вряд ли возможен, как в одной, так и в другой ситуации", - заключил политолог.

Конфликт вокруг работ на берегу Фортанги произошел на фоне противодействия ингушских властей передаче Чечне части заповедника "Эрзи". Треть заповедника "Эрзи" в 2018 году оказалась на территории Чечни в результате демаркации границы между двумя республиками, которая как раз тогда прошла по реке Фортанга. Чеченская сторона планирует создать на этой территории собственный заповедник "Даймокх". Против этого выступает глава Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев. 3 ноября он предложил, чтобы управление и ингушской, и чеченской частями заповедника оставалось на территории Ингушетии. Магомед Даудов в своем видеообращении по поводу ситуации на реке Фортанге категорически отверг такую возможность.

Эксперты назвали ситуацию в Ингушетии "спящим протестом"

Тимур Акиев не думает, что возможен новый виток внутренних волнений внутри Ингушетии. "Протестный потенциал внутри Ингушетии ослаб после тех репрессий, которые устроили власти после мартовского митинга в 2019 году. Тем не менее, трудно прогнозировать, что может послужить усилению протестных настроений в республике", - отметил он.

Руслан Кутаев, однако, не исключил очередного витка волнений внутри Ингушетии. Он отметил при этом, что не считает конфликт межнациональным. "Нет никакого конфликта между ингушами и чеченцами. Есть конфликт, который искусственно выдумал федеральный центр для того, чтобы в нужный себе момент использовать его. И в Ингушетии могут начаться волнения, протесты, если это одобрит Москва и даст определенные сигналы для того, чтобы спровоцировать нестабильность и использовать напряжение в своих интересах", - убежден Кутаев.

Алексей Малашенко, в свою очередь, прогнозирует новый виток внутренних волнений внутри Ингушетии. Однако он затруднился выдвигать предположения, когда это может произойти. "Я бы охарактеризовал эту ситуацию как "спящий протест". Да, лидеров протеста посадили, лишив этот процесс руководителей. Но мне кажется, что эти обиды и несогласие переходят из поколения в поколение, и рано или поздно они дадут о себе знать. Сейчас нет, поскольку процесс был совсем недавно, но когда-нибудь несправедливое для ингушей решение припомнят в виде протестов. Я не знаю, когда и как, но это однозначно произойдет. Давайте не забывать, что это Кавказ", - подчеркнул он.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

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