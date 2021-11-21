Совет тейпов Ингушетии ответил на выпады Даудова

21 ноября 2021, 02:26

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Спор между Ингушетией и Чечней по вопросу границы должны разрешить люди, которые смогут сделать это справедливо, по шариату, и будут иметь полномочия от обоих народов, заявил Совет тейпов Ингушетии. Резкие слова в адрес ингушских старейшин были сказаны Даудовым с намерением, чтобы они отказались от возможной встречи, считает политолог Алексей Малашенко. Спор о приграничных землях Чечня и Ингушетия не могут решить согласно адатам, уверен сопредседатель "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября Рамзан Кадыров заявил, что может отнять у Ингушетии часть ее земель. "Земли, которые когда-то [первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохар] Дудаев отдал им (Ингушетии) во временное пользование, незаконным путём - я могу их вернуть обратно... Если кто-то будет что-то болтать, то я сниму его штаны и, как флаг, пронесу. Пусть тот, кто недоволен, перейдёт эту Фортангу и выскажет это... Мы можем забрать обратно эти земли. У нас есть на это силы, но, несмотря на это, мы этого не делали", - сказал, в частности, глава Чечни. Ранее в соцсети он пояснил, что протест против работ на берегу Фортанги организовала в Ингушетии "кучка провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту". 18 ноября спикер парламента Чечни Магомед Даудов обвинил Совет тейпов Ингушетии в провокации в связи с заявлением о землях на границе республик и объявил о готовности встретиться с оппонентами.

11 ноября "Чеченавтодор" провел земляные работы на берегу реки Фортанга, по которой проходит граница с Ингушетией. Они отвели речные воды в сторону, что вызвало возмущение в Ингушетии, как местных жителей, так и чиновников. Министр природных ресурсов Ингушетии Магомед Евлоев назвал действия чеченских рабочих незаконными, а правительство республики уведомило об этом Москву. 12 ноября жители Сунженского района собрались на сход, но чиновники убедили их разойтись, пообещав решить проблему. При этом ингушские силовики перекрыли участок реки, чтобы там не собирались протестующие.

Совет тейпов Ингушетии опубликовал 19 ноября на официальном канале организации на видеохостинге YouTube видеозаявление в адрес чеченских властей.

Во время заседания Совета тейпов Ингушетии председатель организации Мурат Даскиев поручает члену совета Батыру Богатыреву зачитать обращение Совета, которое анонсировано, как «последнее заявление организации» по вопросу границы между двумя субъектами.

«Мы просили [чеченцев и ингушей], чтобы вели себя как подобает мусульманам, без оскорблений. Всемирный Конгресс ингушского народа создал комиссию. Мы хотели, чтобы точно такую же комиссию создали чеченцы, чтобы сели и договорились, а если не могут, то решение должно быть на основе шариата. Нам предлагают приехать в лес, в районе [реки] Фортанги, где [Даудов] сам предлагает поклясться на Коране и предлагает поклясться нам. Но это не решение по шариату. Ингушский народ не говорит про какое-то конкретное одно село, мы говорим о незаконном принятии соглашения в 2018 году и территориальном разграничении в соответствии с исламом всей территории. Мы будем терпеливы до тех пор, пока не появятся люди, которые хотят справедливо, по исламу закрыть этот вопрос, в соответствии с шариатом. Которые будут иметь полномочия от обоих народов. Все, что нужно для этого, у нас есть, все готово. Власти обеих республик хорошо знают и своего руководителя, нашего президента Владимира Путина. Когда в его адрес было высказано оскорбление, он ответил очень просто: «Кто как обзывается – тот так и называется». До этого мы приостановимся до лучших времен», - говорится в зачитанном Богатыревым заявлении организации, которое перевел для "Кавказского узла" один из ингушских активистов.

Видеоролик с заявление Совета тейпов Ингушетии по данным на 02.20 мск сегодня, 21 ноября набрал 4365 просмотров, 227 лайков и 306 комментариев.

Соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым народным протестам в Ингушетии. Активисты обвинили тогдашнего главу Ингушетии Юнуса-Бека Евкурова в передаче части ингушских земель соседней республике. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", в которой собрана информация о тех событиях и преследовании противников соглашения.

Активист одной из ингушский общественных организаций, который предпочел не называть свое имя, заявил корреспонденту «Кавказского узла», что «этим заявлением Совет тейпов региона выразил свое несогласие с ответом чеченской стороны на ранее озвученное Советом предложение разрешить создавшуюся ситуацию по шариату».

«Чеченскую сторону давно вызвали на шариат, им предложили создать комиссию, выбрать в нее представителей народов. Было предложено выбрать судей не из чеченцев и ингушей и, как положено добропорядочным мусульманам, обсудить все вопросы, касающиеся территории между чеченцами и ингушами. Сейчас Даудов заявляет, что ему поручил Кадыров. Но кто сказал, что он может поставить эту точку?» - заявил он.

Активист также отметил, что чеченские власти намеренно переводят дискуссию в плоскость оскорблений или уничижения роли какой-то конкретной организации или персоналий. «Говорить, что они не против ингушей, а против «какой-то кучки народа» – мы это уже слышали. Про имамов наших слышали, про народный митинг слышали. Не говорите ничего, а если хотите разобраться по справедливости – вам сказали, что надо сделать. Создайте комиссию 20-30 человек, чтобы вся Чечня это знала и поддерживала, определимся, кто будет кадий (судья), но не ингуш и не чеченец. А когда по общественно-политическим вопросам оскорбляется какой-то ингуш – оскорбляется весь ингушский народ. Совет тейпов - это большая организация, самая народная. Они представители тейпов, это не парламент, они действительно выбраны. Тейпы представили туда тех, кого они хотели», - заключил собеседник.

"Кавказский узел" не поднимает тезис о принадлежности тех или иных земель, а просит респондентов дать лишь морально-этическую оценку высказываний сторон.

Для властей Чечни основная цель - это, вызвав вроде бы на шариатский суд, получить клятву на Коране о том, что это их территория. «Встречу, наверно, предполагалось назначить в Галанчожском районе, на бывшей территории Ингушетии», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов, который не входит в Совет тейпов Ингушетии, но в курсе ситуации.

Султыгов уверен, что для решения вопроса в шариатском суде в нём должны участвовать алимы (знатоки Ислама) не из Чечни и Ингушетии, а из других регионов. «Возможно, люди, известные во всем мире. Которые дали бы ответ по проблеме, которую мы не можем решить согласно адатам», - отметил он.

Политолог, профессор Алексей Малашенко считает, что резкие слова в адрес ингушских старейшин были сказаны с намерением, чтобы они отказались от возможной встречи.

«Эта встреча не нужна властям Чечни на самом деле. Потому что в Совете тейпов Ингушетии люди достаточно независимые и утереть им нос не получится», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Малашенко, слова руководства Чечни – это нарушение этических норм, принятых адатами вайнахов, но они идут в тренде, исходящем от высшего руководства РФ. «В этом они подражают «старшим» своим», - заявил он.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".