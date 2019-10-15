Допрос Султыгова длился около восьми часов

15 октября 2019, 03:33

Допрос сопредседателя движения "Мехк-Кхел" Сараждина Султыгова длился восемь часов, адвоката ни на обыске, ни на допросе не было, рассказал родственник Султыгова, который был понятым. Магомед Муцольгов и Изабелла Евлоева связали обыск с общественной деятельностью Султыгова.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября силовики провели обыск в доме сопредседателя движения "Мехк-Кхел" Сараждина Султыгова. Глава Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев сообщил, что поводом для обыска стала поступившая информация о том, что сын Султыгова Руслан, который погиб в 2015 год, вернулся. Он связал обыски с общественной деятельностью Султыгова.

В сентябре 2018 года Сараждин Султыгов был оштрафован после акции протеста в Сунже. Суд признал его, как и других ингушских активистов, нарушителем порядка проведения митинга.

Родственник Сараждина Султыгова, который был понятым при обыске, рассказал 14 октября корреспонденту "Кавказского узла" подробности его проведения.

"Два соседа и я были понятыми. Я зашёл по их (силовиков) просьбе отсоединить системник, так как он (Султыгов) нуждается в помощи, самостоятельно он не способен. У него забрали книги, системный блок. С семи часов утра шел обыск. Религиозной литературы я не заметил, что-то про национальное ингушское движение, художественная литература Исы Кодзоева, "Вестник молодежи". Диски забрали, но, по-моему, пустые болванки. В судебном постановлении было указано, что есть информация, что приехал сын из Сирии, и он может скрываться в доме отца... Они же знают, что он умер давно, похороны были. Думаю, это был просто повод для обыска, чтобы его затащить в это здание и допрашивать. Нет никаких оснований считать, что он (сын Султыгова) ожил", - рассказал он.

Сообщение о гибели Руслана Султыгова независимый интернет-портал Ингушетии "Мехк-Кхел" опубликовал в январе 2015 года. При этом в сообщении не уточняется, при каких обстоятельствах погиб сын Султыгова.

По его словам, Султыгов вернулся домой только к семи часам вечера.

"Они его там спрашивали обо всем подряд, и по соглашению, и по обращению к Даудову, и по поводу Пригородного (района, - прим. "Кавказского узла"), про оппозицию и так далее. Восемь часов держали и бомбардировали вопросами, видимо, на усталость рассчитывая. Адвоката ни на обыске, ни на допросе не было", - отметил родственник Султыгова.

Акции протеста в Ингушетии начались после того, как 26 сентября 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о закреплении административной границы между двумя регионами. В марте протесты в республике возобновились, что привело к многочисленным арестам активистов. По подсчетам "Кавказского узла", после мартовских акций не менее 96 активистов подверглись преследованиям, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Информация об этих событиях и их последствиях опубликована в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов считает, что обыск связан с общественной деятельностью Султыгова.

"Я считаю, что обыски у Султыгова - это продолжение репрессий. Сараждин Султыгов - это общественно-политический деятель, который открыто высказывает свое мнение. Более того, это человек, который вот уже несколько лет как потерял зрение, он инвалид... Искали его погибшего сына, но вся республика знает, что в 2015 году сын, который закончил один из институтов, сказал, что поехал получать диплом, а сам уехал в Сирию. По крайней мере, нам так сообщали, об этом писали СМИ. Там он погиб, все это знают. Ему много раз об этом говорили... Это его единственный сын. Это верх цинизма, использовать такой кощунственный повод для обыска. Хорошо бы, если бы он был жив, но это такой бред - 50 человек в трех комнатах ищут воскресшего сына... Это всё предлог, продолжение репрессий за его активную гражданскую позицию, которую Сараждин никогда не скрывал", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка и блогер Изабелла Евлоева также заявила корреспонденту "Кавказского узла", что обыск связан с гражданской позицией Султыгова.

Суд прекратил преследование Султыгова по статье об экстремизме

Суд прекратил уголовное преследование Сараджина Султыгова по делу об экстремистских высказываниях, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин.

"Магасский районный суд прекратил уголовное преследование Сараждина Султыгова и освободил от наказания. Сопредседатель общественной организации "Мехк Кхел" в июне 2018 года был осуждён Нальчикским городским судом по экстремистской статье за выступление на митинге, посвящённом Дню памяти жертв политических репрессий", - сказал адвокат.

По его словам, уголовное преследование длилось более двух лет, и в основу приговора легли выводы лингвистической экспертизы.

"Вину Султыгов не признал, суд назначил наказание в виде крупного штрафа. В декабре 2018 года часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса была декриминализирована... Суд дело прекратил за отсутствием состава преступления", - отметил Сабинин.