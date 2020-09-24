Суд освободил ингушского активиста Макшарипа Батыгова

24 сентября 2020, 22:33

Верховный суд России перевел под домашний арест ингушского активиста Макшарипа Батыгова, обвиняемого в применении насилия к силовикам на акции протеста в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля были задержаны и доставлены в Нальчик четверо участников митинга в Магасе – Исропил Нальгиев, Амирхан Беков, Руслан Барханоев и Мухарбек Маматов. Позже стало известно еще об одном задержанном – Макшарипе Батыгове. Они подозреваются в применении насилия в отношении представителя власти. Нальчикский городской суд постановил 5 февраля заключить под стражу Бекова, Нальгиева, Маматова и Барханоева. Защита обжаловала решения о заключении под стражу Бекова, Нальгиева и Маматова.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добавившиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. При попытке разогнать их произошли стычки с силовиками. С начала апреля в республике прошли массовые аресты активистов, по меньшей мере 29 человек стали фигурантами уголовных дел. Первые приговоры по их делам Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить в декабре. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

Батыгов освобожден из СИЗО и с 23 сентября переведен под домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Байрамук Беккуев.

Он рассказал, что его подзащитный обвиняется по статье о применении не опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти (ч.1 ст 318 УК РФ). Отметим, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Территориальная подсудность по делу Батыгова была оставлена в силе, несмотря на апелляцию, рассказал он. "Была изменена территориальная подсудность - вместо Ингушетии дело (решили) рассматривать в Железноводске. Я обжаловал это и саму меру пресечения в кассации в Пятигорске", - сказал Беккуев.

По его словам, на заседании Пятого кассационного суда, где рассматривалась жалоба защиты, прокурор заявил ходатайство о продлении меры пресечения Батыгову. Суд удовлетворил ходатайство прокурора, а также отклонил жалобу защиты, сказал адвокат. Однако при обжаловании этого решения в Верховном суде России удалось добиться назначения Батыгову домашнего ареста, рассказал адвокат. Беккуев рассказал, что не смог присутствовать на заседании суда, но представлявший интересы Батыгова в Верховном суде адвокат "постарался сделать всё возможное". В результате суд перевел обвиняемого под домашний арест на два месяца, отметил Беккуев.

"Территориальную подсудность оставили в силе, а меру пресечения изменили на домашний арест. С 4 февраля по 23 сентября Батыгов провел в СИЗО. Теперь до октября домашний арест [...] Дело его передано в Железноводск", - рассказал адвокат.

Жалоба на решение Пятого кассационного суда поступила в Верховный суд России 25 августа, решение по ней вынесено 23 сентября, следует из карточки дела на сайте суда.

20 апреля 2019 года суд оштрафовал его на 10 тыс. рублей за участие в мартовском митинге протеста. Тогда Батыгов добровольно явился в полицию, сообщил, что участвовал в несанкционированной акции, после чего на него составили протокол об административном нарушении, сообщил 30 июля Правозащитный центр "Мемориал".