Суд отказался освободить ингушского активиста Багаудина Мякиева

Напомним, 18 июля адвокат Фатима Урусова сообщила, что Багаудин Мякиев был избит в СИЗО в Нальчике. Сотрудники ФСИН заявили, что он поранился, разбирая перегородку туалета в камере. Сам Мякиев пожаловался на психологическое давление. 24 июля он прекратил восьмидневную голодовку и обратился в прокуратуру с требованием предоставить медицинскую помощь, однако администрация СИЗО сочла его травмы несущественными. 26 июля у адвоката Магомеда Аушева изъяли смарт-часы с фотоснимками гематом на теле Мякиева. У Мякиева обострилось хроническое заболевание, на его теле еще видны следы побоев, сообщил 1 августа адвокат Магомет Аушев.

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