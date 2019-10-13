Окно в камере. Фото Елены Синеок Юга.ру https://www.yuga.ru/news/280313/

13 октября 2019, 06:22

Суд отказался освободить ингушского активиста Багаудина Мякиева

Ставропольский краевой суд согласился с продлением ареста ингушскому активисту Багаудину Мякиеву до 25 декабря.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября суд в Ессентуках продлил на три месяца арест участнику мартовского митинга в Магасе Багаудину Мякиеву.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что следующим утром привело к стычкам с силовиками при попытке разогнать протестующих во время утреннего намаза. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляцию защиты на продление ареста Багаудину Мякиеву. Решение суда первой инстанции оставлено в силе, сообщает 12 октября "Кавказ. Реалии".

Мякиев находится в СИЗО №2 Пятигорска, куда его вместе с другими обвиняемыми привезли из изолятора временного содержания в Ессентуках. В изоляторе Пятигорска за отказ сбрить бороду его посадили в карцер на 10 суток, передает со ссылкой на адвоката Магомеда Аушев издание. Мякиев пошел на уступки и немного подбрил бороду, поэтому его перевели из карцера, отметил защитник.

Напомним, 18 июля адвокат Фатима Урусова сообщила, что Багаудин Мякиев был избит в СИЗО в Нальчике. Сотрудники ФСИН заявили, что он поранился, разбирая перегородку туалета в камере. Сам Мякиев пожаловался на психологическое давление. 24 июля он прекратил восьмидневную голодовку и обратился в прокуратуру с требованием предоставить медицинскую помощь, однако администрация СИЗО сочла его травмы несущественными. 26 июля у адвоката Магомеда Аушева изъяли смарт-часы с фотоснимками гематом на теле Мякиева. У Мякиева обострилось хроническое заболевание, на его теле еще видны следы побоев, сообщил 1 августа адвокат Магомет Аушев.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа опубликованы на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд отказался перевести ингушского активиста под домашний арест", "Ингушская активистка Зарифа Саутиева задержана по делу о насилии на митинге", "Адвокаты потребовали освободить лидеров ингушского протеста".

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