Малсагу Ужахову продлен срок содержания под стражей

21 июня 2020, 05:10

Суд в Ставрополе продлил срок содержания под стражей Малсагу Ужахову на три месяца.

Как сообщал "Кавказский узел", срок содержания под стражей Малсагу Ужахову, ставшему подозреваемым по уголовному делу после акции протеста в Магасе, ранее был продлен до 25 июня. Следователь в суде указал на то, что следственные действия в отношении активистов завершены, и теперь необходимо время, чтобы ознакомить обвиняемых и их защитников с материалами дела.

67-летнему Малсагу Ужахову предъявлено обвинение по статьям об организации насилия, опасного для жизни и здоровья представителей власти, о руководстве некоммерческой организацией, побуждающей граждан к совершению противоправных деяний, а также по статье об организации экстремистского сообщества. После митинга 26 марта 2019 года он был оштрафован на 150 тысяч рублей, в феврале защита добилась снижения суммы штрафа до 10 тысяч рублей.

Судом, принявшим решение о продлении срока ареста до 25 сентября, было отклонено ходатайство защиты об изменении меры пресечения на более мягкую. «Суд не принял к сведению, что сейчас в регионе, также, как и по всей стране, сложная эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией а наш подзащитный в силу своего возраста и наличия у него ряда серьезных хронических заболеваний, относится к категории лиц, наиболее подверженных заражению коронавирусной инфекцией», - рассказал 20 июня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Джабраил Куриев.

В ходе заседания 20 марта защита Ужахова добилась решения о его медобследовании. "Суд обязал руководителя следственной группы обследовать Ужахова с целью выяснить, ухудшилось ли его состояние за время содержания под стражей", - сказал Куриев.

По его словам, в материалах уголовного дела, а также в материалах суда есть медицинские документы, свидетельствующие, что Ужахов является инвалидом второй группы, у него больное сердце, сахарный диабет, он перенес операцию по удалению щитовидной железы. «Защита напомнила суду, что в апреле Советом по правам человека при Президенте России, Следственным комитетом и Советом судей России было сделано официальное заявление с просьбой обратить внимание на ситуацию с содержание граждан в СИЗО и рассмотреть возможность изменения меры пресечения у части арестованных, освобождения из-под стражи и помещения под домашний арест. Несмотря на это, суд отказал в избрании иной более мягкой меры пресечения для Малсага Ужахова», - сказал Куриев.

Адвокат подчеркнул, что в основу вынесенного постановления о продлении меры пресечения суд положил исключительно доводы, приведенные в ходатайстве следователя, которые, по оценке защиты, построены на предположительных фактах, расплывчаты и не доказуемы.

Таким образом, утверждает авдокат, была нарушена статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. «Европейский суд по правам человека неоднократно указывал на то, что длительность содержания под стражей не может быть обоснована абстрактными причинами и человек должен быть немедленно освобожден, если нет достаточных оснований», - считает Джабраил Куриев.

Он также заявил, что постановление Ставропольского крайсуда о продлении меры пресечения Малсагу Ужахову еще на три месяца защитой будет опротестовано.

Комментариями следствия относительно заявления адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".