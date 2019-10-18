Отец ингушского активиста Кациева попросил правозащитников о помощи

18 октября 2019, 17:30

Проводя обыск, силовики предъявили постановление, в котором был указан не тот адрес, заявил отец участника мартовского митинга в Магасе Хасана Кациева. Магомед Кациев обратился в Правозащитный центр "Мемориал" с просьбой оградить семью от преследования со стороны силовых структур.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 октября силовики провели обыск в доме Магомеда Кациева в Карабулаке.

Член Ингушского комитета национального единства Хасан Кациев был задержан 23 апреля по делу о столкновениях с силовиками на митинге в Магасе. 17 октября Ставропольский краевой суд утвердил решение о продлении ему ареста до 25 декабря.

По словам Магомеда Кациева, 15 октября он увидел у своего дома около 20 вооруженных людей, многие из которых были в масках, и несколько машин, в том числе бронированные "Урал" и "КамАЗ". Один из силовиков представился следователем и предъявил постановление на обыск, подписанное руководителем следственной группы, которая занимается делом о мартовском митинге в Магасе, привел информацию Кациева Правозащитный центр "Мемориал".

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Когда следователю сказали, что в постановлении указан адрес Хасана Кациева, а не отца активиста, он от руки внес изменения в документ и заявил, что обыскивать будут именно дом Магомеда Кациева. При этом Кациеву не дали копию постановления на обыска и не позволили сфотографировать оригинал, говорится в сегодняшней публикации на сайте "Мемориала".

Обоих понятых силовики привезли с собой, назвав их военнослужащими. Пригласить в качестве понятых соседей Магомеда Кациева силовики отказались, но брату активиста Адаму Кациеву удалось пригласить участкового, которому позволили присутствовать при обыске. По результатам тщательного осмотра дома силовики изъяли три полевые полицейские куртки. По словам Магомеда Кациева, он пояснил, что куртки принадлежат его сыну Адаму, но следователь все равно не стал их возвращать.

На протоколе обыска Магомед Капиев сделал приписку: "с проведенным обыском не согласен, обыск проведен не по адресу Хасана Магамедовича Кациева, не проживающего по данному адресу". После обыска он обратился в Правозащитный центр "Мемориал", попросив защитить членов его семьи от преследования сотрудниками силовых структур.

Проводя обыск, силовики хотели найти недостающие доказательства по делу Хасана Кациева, предположил руководитель представительства ПЦ „Мемориал“ в Назрани Тимур Акиев. "Вероятно, у следствия недостаточно доказательств вины Хасана Кациева по части 2 статьи 318 (Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, к представителю власти. - Прим. "Кавказского узла"). Но им бы очень не хотелось переквалифицировать обвинение на более легкую часть 1 (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья. - Прим. "Кавказского узла"), как было сделано в отношении нескольких других фигурантов, поскольку Кациев - один из лидеров протеста", - процитировал Акиева ПЦ "Мемориал".

Напомним, что ранее отец и адвокат Хасана Кациева жаловались на попытки силовиков заставить активиста признать вину.

Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" отслеживает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".