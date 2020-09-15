Ингушский активист Чахкиев освобожден в зале суда

15 сентября 2020, 19:53

Железноводский городской суд назначил жителю Ингушетии Ахмеду Чахкиеву девять месяцев колонии-поселения за участие в акции протеста в Магасе. Активиста освободили из зала суда как отбывшего наказание, но сам Чахкиев и его адвокат не согласны с присутствием политической составляющей в приговоре.

Как сообщал "Кавказский узел", участник митинга в Магасе Ахмед Чахкиев находится под арестом с начала марта 2020 года. До ареста уроженец Назрани работал оператором холодильного оборудования, у него есть семья и маленький ребенок. Перед началом судебного процесса в Железноводске его перевели из СИЗО Нальчика в СИЗО в Пятигорске. Сторона обвинения необоснованно лишила Чахкиева права на рассмотрение дела в особом порядке, внеся в обвинительное заключение политическую составляющую, заявил его адвокат.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, требовавшие отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. При попытке разгона акции произошли стычки с силовиками. С начала апреля в республике прошли массовые аресты активистов. Первые приговоры по их делам Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить в декабре. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

На сегодняшнем заключительном заседании по делу Ахмеда Чахкиева в Железноводском городском суде присутствовали два дяди активиста, сообщил адвокат Хусейн Гулиев корреспонденту «Кавказского узла» по телефону.

Судья объявил об окончании судебного процесса по делу Чахкиева и удалился в совещательную комнату для подготовки приговора. Во время перерыва дядя подсудимого Юсуп Чахкиев сообщил "Кавказскому узлу" по телефону, что за время следствия по делу его племянника родственники активиста не ощущали давления со стороны силовиков.

«Абсолютно никакого давления на нас не было. Свидания были у его жены дважды в СИЗО Нальчика, в СИЗО Пятигорска свиданий пока не было», - пояснил Юсуп Чахкиев.

Дядя подсудимого рассказал, что Ахмед воспитывает полуторагодовалого сына, который «постоянно болеет». Жена Ахмеда не работает, поскольку находится в декретном отпуске. «Ахмед - специалист по холодильным установкам. Работает на сельхозпредприятии в Ингушетии, получил образование в Астрахани. Он - единственный кормилец в семье. Мы, родственники, сейчас семье помогаем», - сказал Юсуп Чахкиев.

По словам родственника, Ахмед чувствует себя нормально. Жалобы на здоровье у него были только в самом начале пребывания в СИЗО Нальчика, когда активист был простужен. Хронических заболеваний у Чахкиева нет.

В совещательной комнате судья пробыл полчаса, после чего вернулся в зал и начал оглашать приговор. Ахмед Чахкиев признан виновным, причем в приговоре содержится политическая составляющая, которую активист отвергал в течение следствия и всего судебного процесса - политическая вражда к представителю власти Юнус-беку Евкурову, в то время главе Ингушетии, отметил адвокат Хусейн Гулиев.

Оглашение приговора длилось около часа. Суд назначил Ахмеду Чахкиеву девять месяцев колонии-поселения и освободил его в зале суда, поскольку осужденный уже отбыл срок в СИЗО, объяснил адвокат.

Согласно статье 72 УК России, время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима, либо за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

«Признал свою вину частично: да, причинил физическую боль сотруднику полиции, но политической вражды не было у меня. Я ее не признал, но ее внесли в приговор. Дальше будем думать с адвокатом, как нам поступить», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" по телефону Ахмед Чахкиев.

По словам Ахмеда, на митинге в тот день он оказался случайно, когда утром шел на работу. «Пять минут как зашел [на митинг 27 марта] и началось брожение, перешедшее в драку. Все пытались защищать стариков, старики же пытались нас успокоить, но толпа разошлась», - вспоминает те события Ахмед.

Ахмед Чахкиев назвал приемлемыми свои условия содержания в СИЗО Нальчика и Пятигорска. После освобождения активист планирует устроить себе отпуск. «Сперва отдохну, немного воздухом надышусь. Слова благодарности выражаю своему адвокату, отличная работа», - сказал Ахмед.

Чахкиев - второй из активистов, проходящих по "ингушскому делу", которого освободили из зала суда после вынесения приговора. Первым был активист Хамзат Камурзоев, которого освободили 9 сентября, отметил адвокат Гулиев.

По словам защитника, в его практике не было иных случаев, когда обвиняемых в применении неопасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК России) приговаривали к реальным срокам заключения. Адвокат уверен, что в приговоре Чахкиеву должна отсутствовать политическая составляющая.

«Действует какая-то установка сверху и суды не хотят в этой части объективно смотреть на ситуацию. В этом процессе и прокурор и суд утверждали, что преступления обладают такой характеристикой как «повышенная общественная опасность», поскольку [преступление] совершено против государства и порядка управления. Такое было в советское время, сейчас преступления против личности и собственности обладают такой характеристикой. Такой вот отголосок из советского прошлого», - отметил адвокат.

Хусейн Гулиев назвал подобную судебную практику «опасной»: по его словам, политический мотив огульно приписывают людям, «которые не согласны с решениями властей». «Несогласие с конкретными решениями властей квалифицируется как наличие политической вражды к власти. Считаю это неправильным и несправедливым. Это давление со стороны государства», - заявил Гулиев.

О задержаниях ингушских активистов можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".