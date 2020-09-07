Чахкиев отверг версию о политической подоплеке его действий на митинге в Магасе

07 сентября 2020, 19:37

Сторона обвинения необоснованно лишила ингушского активиста Ахмеда Чахкиева права на рассмотрение дела в особом порядке, внеся в обвинительное заключение политическую составляющую, заявил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики в Ингушетии, в рамках расследования дела о прошлогодних столкновениях в Магасе, провели 5 марта обыски в трех населенных пунктах. Были задержаны двое жителей республики - Ахмед Чахкиев и Ахмед Дугиев. Еще один местный житель был объявлен в розыск. 6 марта стало известно, что горсуд Нальчика принял решение арестовать Чахкиева.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добавившиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. При попытке разогнать их произошли стычки с силовиками. С начала апреля в республике прошли массовые аресты активистов, по меньшей мере 29 человек стали фигурантами уголовных дел. Первые приговоры по их делам Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить в декабре. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

Адвокат Чахкиева Хусейн Гулиев сообщил, что его подзащитного около двух недель назад перевели из Нальчика в СИЗО в Пятигорске. Слушания по делу Чахкиева начались сегодня в Железноводском городском суде в Ставропольском крае. Ингушский активист обвиняется в участии в несанкционированном митинге в Магасе 27 марта 2019 года и в нападении на двух сотрудников Росгвардии. По данным следствия, Чахкиев во время беспорядков на акции ударил одного из силовиков, а в другого бросил пластиковый стул. В зале суда присутствовали сам Чахкиев, его адвокат, супруга и два родственника. Сторону обвинения представлял сотрудник прокуратуры, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

"Сегодня на суд из потерпевших никто не пришел. Были оглашены их показания и показания свидетелей", – сообщил Гулиев.

По словам адвоката, уроженец Назрани Ахмед Чахкиев до ареста работал оператором холодильного оборудования, у него есть семья и маленький ребенок.

Гулиев рассказал, что судья предоставил слово Ахмеду Чахкиеву. Подсудимый заявил, что признает вину в нападении на сотрудников Россгвардии. При этом он полностью отверг наличие политической составляющей в своих действиях. Подсудимый настаивал на том, что следствие лишило его права на рассмотрение дела в особом порядке, заявил адвокат.

По данным Хусейна Гулиева, в обвинительном заключении следователи признали, что Чахкиев присутствовал 26 марта на митинге до 15.00 мск. Активист вернулся на площадь утром следующего дня, когда уже происходили столкновения с Росгвардией. При этом в обвинительном заключении сказано, что 26 марта с 18.00 мск и до начала столкновений 27 марта "третьи лица призывали оставшихся на площади продолжить несанкционированный митинг и вызывали у них чувства агрессии и недовольства", рассказал защитник Чахкиева.

"Но в это же время следствие утверждает, что Чахкиева там [на площади] не было. Эти призывы не могли мотивировать Чахкиева на неподчинение властям, не могли спровоцировать его на применение насилия к представителям власти, не могли разжечь в нем чувство вражды к Евкурову (бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров). Поэтому мы и указали, что неправильно составленное обвинение лишило его права на рассмотрение дела в особом порядке", – пояснил Гулиев.

Чахкиев заявил суду об отсутствии чувства политической вражды, а также о том, что свое несогласие с решением властей о передаче ингушских земель Чечне он выражал на санкционированной части митинга 26 марта, сказал адвокат. Судья приобщил позицию Чахкиева к делу, сказал адвокат.

"Недопустимо подводить под экстремистскую составляющую любое несогласие с решениями властей, как регионального, так и федерального уровня. Чахкиев свое несогласие выразил на санкционированном митинге. Свою вину в причинении физического страдания сотрудникам полиции он признал, но политическую составляющую отверг", – подчеркнул адвокат.

По словам Гулиева, после выступления подсудимого судья предложил приступить к прениям сторон. Однако государственный обвинитель заявил, что он к ним не готов, и судья назначил следующее заседание на 11.00 мск 15 сентября. Заседание длилось два часа.

Адвокат отметил, что Чахкиев не жаловался на состояние здоровья и условия содержания.

Гулиев также сообщил, что сегодня должно было пройти судебное заседание по делу другого ингушского активиста Амирхана Бекова, обвиняемого в нападении на сотрудников Росгвардии в Магасе и задержанного 4 февраля 2020 года. Но его не смогли доставить в суд, а сторона защиты отказалась от конференц-связи. Поэтому судья перенес заседание по его делу на 30 сентября.

Напомним, Амирхан Беков, а также Исропил Нальгиев и еще трое ингушских активистов были задержаны и доставлены в Нальчик 4 февраля. На следующий день их заключили под стражу по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти. Защите не удалось обжаловать решение об аресте. По словам адвоката, в материалах, которые были представлены суду, содержится общая формулировка, что задержанные "применили насилие", но "никаких видеозаписей, фотоснимков, показаний свидетелей, показаний потерпевших представлено не было".

О задержаниях ингушских активистов можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".