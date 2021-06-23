Ахмед Погоров оставлен под стражей еще на три месяца

23 июня 2021, 01:56

Суд в Ессентуках продлил срок содержания под стражей сопредседателю Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеду Погорову еще на три месяца, несмотря на доводы защиты о плохом состоянии его здоровья и преклонном возрасте отца.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля глава управления МВД по Ингушетии, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров был задержан и арестован. В конце мая КБР Погоров был переведен решением Верховного суда Кабардино-Балкарии под домашний арест. Дома у него сильно поднялось давление, приехавшие врачи скорой помощи не смогли в домашних условиях сбить давление и Погорова госпитализировали в Назрановскую больницу. Однако силовики, несмотря на протесты врачей, увезли его из Назрановской больницы в Ессентуки, объяснив это необходимостью проведения следственных действий. Адвокат Магомед Гагиев считает, что силовиков не устроило решение суда о домашнем аресте, и допрос был лишь предлогом. 26 мая Ессентукский горсуд постановил заключить Ахмеда Погорова под стражу на два месяца в СИЗО города Нальчика

Ахмед Погоров с находился в федеральном розыске по делу о столкновении активистов и силовиков на митинге в Магасе в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков. Адвокаты исключили объединение дела Погорова с делами других обвиняемых, так как из-за этого пришлось бы начинать все следствие сначала. Преследование Погорова, как и других ингушских активистов, ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, заявили правозащитники.

В Ессентукском городском суде 22 июня состоялось заседание по продлению срока содержания под стражей Ахмеда Погорова. Несмотря на отсутствие доказательной базы о том, что Ахмед Погоров был замечен в совершении противоправных действий в отношении представителей власти, суд проигнорировал ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест или на подписку о невыезде и продлил срок содержания под стражей Ахмеда Погорова еще на три месяца, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Погорова Магомед Гагиев.

По его словам, по решению Ессентукского суда Ахмед Погоров был доставлен из Нальчикского СИЗО в суд города Ессентуки, где состоялось заседание по продлению срока содержания под стражей. "Заседание длилось несколько часов. Никаких существенных доказательств вины моего подзащитного суд не мог представить. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест в связи с тем, что состояние здоровья моего подзащитного оставляют желать лучшего. В качестве одной из причин, согласно которой защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, была названа болезнь отца Погорова, которому на днях исполнилось 95 лет. Тем не менее, невзирая на ходатайства, судья продлил срок содержания под стражей в СИЗО Нальчика еще на три месяца", - рассказал Гагиев.

Адвокат также отметил, что за время пребывания Погорова в СИЗО его здоровье значительно ухудшилось. «Во время его задержания, а именно 26 февраля 2021 года он был обследован. Тогда врачи констатировали отличное состояние здоровья Ахмеда Погорова. Но прошло четыре месяца, и у Ахмеда после случившегося гипертонического криза теперь постоянные проблемы с давлением, болит часто сердце, воспаление среднего уха, из-за чего у него постоянно болит голова. Сегодняшняя (22 июня) трехчасовая поездка в один только конец в автозаке, в железном «стакане», когда от 40-градусной жары создается впечатление, что попал в духовку, здоровья ему не прибавила», - сказал адвокат, сравнив такую поездку с пыткой.

Гагиев сказал, что он намерен обжаловать решение Ессентукского суда по факту продления срока содержания под стражей.