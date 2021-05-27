Ахмед Погоров арестован по делу об экстремистском сообществе

27 мая 2021, 16:45

Суд вернул ингушского активиста Ахмеда Погорова под стражу после предъявления ему обвинения по статье об экстремизме. Заседание прошло ночью, защиту о нем не уведомили, заявил адвокат Магомед Гагиев.

"Кавказский узел" сообщал, что 26 февраля силовики задержали бывшего главу управления МВД по Ингушетии, сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, он был арестован. В конце мая Погоров был переведен под домашний арест и вскоре госпитализирован, однако силовики забрали его из больницы и отвезли на реанимобиле в Ессентуки, объяснив это необходимостью проведения следственных действий. Адвокат Магомед Гагиев считает, что силовиков не устроило решение суда о домашнем аресте, и допрос был лишь предлогом, чтобы выезти Погорова из больницы. Защита предположила, что в Ессентуках Погорову предъявят обвинение по новому делу, чтобы вновь отправить его в СИЗО.

Ахмед Погоров с 27 апреля 2019 года находился в федеральном розыске по делу о столкновении активистов и силовиков на митинге в Магасе в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков. Лидеры ингушского протеста ставили целью не допустить кровопролития, предотвратить насилие, прокомментировал обвинения Погорову юрист Магомед Муцольгов. Адвокаты исключили объединение дела Погорова с делами других обвиняемых, так как из-за этого пришлось бы начинать все следствие сначала. Преследование Погорова, как и других ингушских активистов, ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, заявили правозащитники.

Около 23:00 мск 26 мая судья Ессентукского городского суда Денис Булгаков постановил заключить Ахмеда Погорова под стражу на два месяца - до 25 июля, сообщил адвокат Магомед Гагиев, представляющий интересы Погорова по соглашению с Правозащитным центром "Мемориал"*.

"Ночью отвезли в суд и провели заседание! Такого в моей практике ещё не было!" — приводятся слова Гагиева в сегодняшней публикации на сайте "Мемориала".

Основанием для возвращение Погорова под стражу стало обвинение по статье об экстремизме, пояснил Магомед Гагиев. "Ему вменили участие в экстремистском сообществе, до сих пор же он обвинялся по ч.3 ст 33 ч. 2 ст. 318 (организация применения насилия в отношении представителей власти)", - сказал Гагиев. Он считает, что суд нарушил право на защиту, не уведомив адвоката о проведении ночного заседания, передал сегодня "Интерфакс".

Напомним, жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии. Все уголовные дела рассматриваются судами на Ставрополье. Ранее в создании экстремистского сообщества были обвинены семь человек, которых следствие считает лидерами протестов. Все они арестованы до 9 августа.