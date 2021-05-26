Адвокат Погорова объяснил цель его срочного вывоза в Ессентуки

26 мая 2021, 23:38

Силовиков не устроило решение суда о переводе ингушского активиста Ахмеда Погорова под домашний арест, поэтому его срочно вывезли из больницы под предлогом допроса, считает адвокат Магомед Гагиев. В Ессентуках Погорову предъявят обвинение по новому делу, чтобы вновь отправить его в СИЗО, предположил защитник.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля силовики задержали бывшего главу управления МВД по Ингушетии, сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, он был арестован. 25 мая адвокат Магомед Гагиев сообщил, что Погоров отпущен из-под стражи и теперь будет находиться под домашним арестом в определенном судом месте. Сегодня Погорова госпитализировали в связи с ухудшением самочувствия, однако силовики забрали его из больницы и отвезли на реанимобиле в Ессентуки, объяснив это необходимостью проведения следственных действий.

Ахмед Погоров с 27 апреля 2019 года находился в федеральном розыске по делу о столкновении активистов и силовиков на митинге в Магасе, который прошел в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков на митинге в Магасе в 2019 году. Лидеры ингушского протеста ставили целью не допустить кровопролития, предотвратить насилие, прокомментировал обвинения Погорову юрист Магомед Муцольгов. Адвокаты исключили объединение дела Погорова с делами других обвиняемых, так как из-за этого пришлось бы начинать все следствие сначала. Преследование Погорова, как и других ингушских активистов, ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, заявили правозащитники.

Ахмеда Погорова везут в Ессентуки, чтобы возбудить новое дело, предположил адвокат Магомед Гагиев. "Выдумали какую-нибудь новую статью, например, 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. - Прим. "Кавказского узла") или 275 УК России (государственная измена. - Прим. "Кавказского узла"). Хотят постановление вынести о возбуждении (дела) и задержать формально по новому делу. Это в принципе обычная излюбленная тактика [...], когда не хотят кого-то выпускать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, Погорова забрали в 17.00 мск из республиканской клинической больницы в Назрани, а повестку о вызове на допрос ему принесли накануне (25 мая). «Дело в том, что вчера, ближе к 23.00 мск, приехал следователь с повесткой, вручил ему (Погорову) повестку о вызове сегодня на допрос в 11 часов. Основание вызова, следственного действия - допрос. Якобы собирались допрашивать в качестве обвиняемого. Но это формальное основание», - считает Гагиев.

Он сказал, что не мог сегодня находиться рядом с Погоровым, так как выехал к другому подзащитному. Следователи об этом были извещены, но они проигнорировали эту информацию.

«Когда они вчера (25 мая) привезли ему повестку, я находился с Ахмедом и мне тоже вручили уведомление о вызове на следственные действия. Я тут же следователю написал письменное заявление, в котором указал, что на 26 мая у меня назначено судебное заседание, после которого мне необходимо выехать в Краснодар для участия в процессе», - отметил Ганиев.

Он предположил, что следователи, скорее всего, допросят Погорова и вновь задержат.

"Ахмед находился в больнице. Я думал, что он там и останется, учитывая рекомендации врачей. Тем не менее, они его решили все-таки вывезти. Если следовать требованиям Уголовно-процессуального кодекса, с ним никаких следственных действий проводить не будут, потому что отсутствуют его защитники по соглашению. Если же Следком назначит ему защитника, то это тоже будет незаконно. Уголовно-процессуальный кодекс гласит, что необходимо дать пять дней, если в течение этого времени обвиняемый не сможет себе выбрать защитника, то его назначают", - рассказал Ганиев.

По словам адвоката, у Погорова есть двое защитников по соглашению. "Второго защитника вообще не уведомляли ни о каких следственных действиях. Соответственно [...] по закону никакого следственного действия быть не должно. Но опять же, учитывая практику, я понимаю, что по приезду ему назначат (защитника) и благополучно все проведут (допрос). Я предполагаю, что после допроса его отвезут в отдел полиции в Ессентуках, где находится изолятор временного содержания», - предположил Гагиев.

То, что Погорова вывезли в реанимобиле, связано с состоянием его здоровья, а также с желанием следствия изобразить заботу о здоровье обвиняемого, отметил адвокат. «Ахмеда госпитализировали с ухудшением состояния, у него реально давление подскочило, возникли проблемы с сердцем. Врачи указывали на то, что он нетранспортабелен, то есть его состояние не позволяет его перевозить в Ессентуки. Они полдня там (в больнице) думали, что и как сделать. В итоге решили, что повезут Погорова на реанимобиле, чтобы могли оказать ему помощь в дороге. Вот так они пекутся о его здоровье», - заметил Ганиев.

Он сказал, что крайне удивлен таким поведением следователей. «Суд убедился, что оснований держать его под стражей нет, но следователей такое решение не устроило [...] Могли пытаться добиться отмены этого решения в кассации. Но, видимо, стоит задача такая, что нет времени ждать», - заключил Гагиев.

Напомним, жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии. Все уголовные дела рассматриваются судами на Ставрополье.