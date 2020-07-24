Продлен домашний арест ингушского журналиста Майсигова

24 июля 2020, 21:24

Суд в Магасе оставил под домашним арестом на три месяца журналиста "Фортанги" Рашида Майсигова, обвиняемого в хранении наркотиков. Прения по делу отложены по просьбе прокурора.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля суд объявил о завершении судебного следствия по делу Рашида Майсигова. Адвокаты смогли убедить суд исследовать и приобщить к делу записи осмотра силовиками дома журналиста.

Рашид Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещало протесты в Ингушетии в конце марта 2019 года. Журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. Задержали Майсигова 12 июля после обысков в его доме, где силовики нашли пакет с белым порошком. Журналиста обвинили в хранении наркотиков в особо крупном размере, вину он не признает. Майсигов рассказал, что его пытали. Его задержание совпало с блокировкой сайта "Фортанга", которая была снята после удаления редакцией комментария с запрещенной информацией.

Магасский районный суд сегодня продлил домашний арест Майсигову до 11 ноября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Аушев.

По его словам, на сегодняшнем заседании планировалось перейти к прениям сторон, однако они не состоялись с связи с заменой гособвинителя. "Прокурор сказал, что он не готов, и суд перенесли", - сказал адвокат.

Суд перенес заседание на 9 сентября, так как гособвинитель попросил время на ознакомление с материалами дела, сообщил со ссылкой на пресс-службу Правозащитного центра «Мемориал» "ОВД-Инфо".

На сайте Правозащитного центра «Мемориал» и Магасского районного суда информации о переносе заседания по делу журналиста, а также о продлении его домашнего ареста по состоянию на 21.20 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что в отношении Майсигова 23 января было возбуждено новое дело - по статье о публичных призывах, направленных на нарушение территориальной целостности России с использованием средств массовой информации. По этому делу идет следствие, сообщил 1 июля адвокат Магомед Аушев.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Информация о задержаниях активистов приведена в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".