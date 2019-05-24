Защита озвучила предъявленные ингушскому активисту Добриеву обвинения

24 мая 2019, 23:55

Або Добриев обвинен в вооруженном нападении на двух милиционеров и сотрудника МЧС, а также в обстреле прокуратуры в Назрани. Дело было возбуждено после того, как суд отказался арестовать Добриева за участие в мартовских акциях протеста, сообщил адвокат Шерип Тепсаев.

Как писал "Кавказский узел", Або Добриева задержали рано утром 3 апреля в его квартире и отвезли в ИВС Нальчика. Первоначально его заподозрили в нападении на силовиков во время мартовского митинга в Магасе. Отец Добриева утверждал, что его сын не участвовал в этой акции протеста. 7 апреля эти подозрения с Добриева сняли, но возбудили другое дело - об организации преступного сообщества в 2012-2013 годах.

Або Добриеву в мае было предъявлено обвинение по статьям о бандитизме, организации преступного сообщества, применении насилия к представителю власти, незаконном обороте и изготовлении оружия, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Добриева Шерип Тепсаев. "То есть вся совокупность статей за участие в незаконном вооруженном формировании", - резюмировал он. 30 апреля суд продлил Добриеву срок ареста на три месяца, добавил адвокат.

Он уточнил, что в деле идет речь о трех преступлениях. "Был обстрел двух милиционеров. Потом на сотрудника МЧС напали, причем оказалось, что это родственник жены Добриева. И обстрел прокуратуры в Назрани. Примерно в 2010-2012 годах это происходило", - сказал адвокат.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и с 2013 года ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов и нападений.

Подозрения в причастности к митингу в Магасе с Добриева полностью сняты, подчеркнул он. "Добриева задержали из-за митинга. Суд не давал разрешения на продление содержания под стражей, и вдруг предъявляют это обвинение. При этом следствие сначала вынесло постановление об освобождении Добриева ввиду недоказанности его участия в столкновениях с полицией на митинге, и тут же его задержали как подозреваемого в участии в НВФ", - отметил Тепсаев.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. По данным Следственного комитета, травмы в ходе столкновений получили десять сотрудников правоохранительных органов. 2 апреля начались массовые задержания активистов. К 11 апреля число задержанных достигло 40. Информацию о последующих задержаниях "Кавказский узел" отслеживает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

По словам адвоката, все обвинение строится на показаниях только одного человека, Тимура Орцханова. Правдивость этих показаний адвокат поставил под сомнение. "Он (Орцханов. - Прим. "Кавказского узла") заключил досудебное соглашение со следствием. Будем разбираться, что из этого правда", - сказал Тепсаев.

Сам Добриев настаивает на своей невиновности и утверждает, что не был знаком с Орцхановым, отметил адвокат. "За две недели до предъявления обвинения у Добриева была очная ставка с Орцхановым. И тогда, при предъявлении обвинения, Добриев говорил, что он того человека в глаза не видел, дел с ним не имел", - рассказал Шерип Тепсаев.

Показания против Або Добриева дал депортированный из Германии 14 марта уроженец Ингушетии Тимур Орцханов, сообщили ранее адвокаты Орцханова. Он находился в федеральном розыске по обвинению в бандитизме, покушении на сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия

Добриев не стал жаловаться на избиение силовиками

Он сообщил также, что в начала мая Добриева перевели из Нальчикского СИЗО во Владикавказ, жалоб на содержание у обвиняемого нет. "Там хорошие условия. Начальник СИЗО — исключительно интеллигентный человек, кандидат юридических наук, и все там делается по закону", - сказал адвокат.

По словам Тепсаева, еще до перевода во владикавказское СИЗО Добриева избили силовики. "Он даже не знает, откуда они. Забрали «для разговора». Но он решил не писать на них жалобу и мне запретил это делать. Он считал, что это не по-мужски - жаловаться. Я сказал: хорошо, на первый раз это оставим [без реакции]. Так вот, в изоляторе не хотели принимать его, пока он не скажет, откуда у него царапины и ссадины", - рассказал адвокат. Он добавил, что в итоге Добриев сказал, что ударился сам.

Отец обвиняемого Руслан Добриев уверен в невиновности сына. "У нас никогда проблем с правоохранительными органами не было", - сказал Руслан Добриев корреспонденту "Кавказского узла".

На сайтах управлений СКР по Северной Осетии и Ингушетии по состоянию на 23:55 мск 24 мая не появилось информации о предъявлении Або Добриеву обвинения.

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