Арест ингушского активиста Магомеда Оздоева продлен на три месяца

18 декабря 2019, 14:47

Суд в Железноводске продлил срок заключения под стражей участнику мартовских протестов в Магасе Магомеду Оздоеву, несмотря на заявления защиты о бедственном положении его семьи. Родственники пожаловались, что не могут передать необходимые активисту лекарства в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", Магомед Оздоев был задержан по делу митинга 27 марта по подозрению в применении силы к представителям власти 21 июня в Ингушетии, после чего направлен в СИЗО Нальчика. Позже следствие переквалифицировало действия Оздоева с части 2 на часть первую статьи 318 УК России. Дело Оздоева с одобрения Верховного суда России направлено в Железноводский горсуд.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. 12 и 13 декабря были вынесены приговоры первым двум участникам митинга - Рамазану Гагиеву и Сейт-Магомеду Нальгиеву. Первые решения суда по делу о мартовском митинге в Магасе вынесены активистам, признавшим свою вину, но в них заложена основа для обвинительных приговоров и лидерам протестов, считает адвокат Андрей Сабинин.

Сегодняшнее заседание в Железноводском горсуде о продлении меры пресечения Магомеду Оздоеву началось с задержкой на сорок минут. Судья запретил фото- и видеосъемку в зале суда. На процессе присутствовали родственники подсудимого - его отец, мать, жена, сестра и два дяди, которые приехали сегодня в суд из ингушского города Сунжи, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на заседании.

В своем выступлении прокурор сообщил, что Магомед Оздоев 23 апреля был привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированное митинге, после чего оштрафован на 10 тысяч рублей. Оздоев был участником боевых действий в Чечне, работал в разведке, охарактеризовал обвиняемого прокурор, потребовав продлить арест Оздоева на три месяца.

Защитник ингушского активиста попросил приложить к делу справку о том, что семья подсудимого считается малоимущей. Адвокат также сообщил о многочисленных заболеваниях обвиняемого и об инвалидности его родственников. По словам защитника, супруга Оздоева не работает, а его семья находится в бедственном положении. "Объективные причины для продления срока содержания под стражей моего подзащитного отсутствуют", - заявил на процессе адвокат Хусейн Гулиев.

Магомед Оздоев в своем выступлении заверил судью, что не будет скрываться и будет являться по первому требованию в суд.

Судья принял сторону обвинения и постановил продлить Оздоеву срок содержания под стражей сроком на три месяца с момента поступления дела в суд, то есть с 11 декабря. Заседание по делу Оздоева по существу было назначено на 15.00 мск 25 декабря, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Андрей Сабинин считает, что решение Верховного суда России о переносе рассмотрение дел 12 ингушских активистов в Железноводский горсуд, в том числе дела Магомеда Оздоева, принято, чтобы лишить подсудимых поддержки, которой они пользуются в Ингушетии, а это, в свою очередь, может "повлиять на вердикт суда". Кроме того, как считает Сабинин, Железноводский горсуд был выбран в связи с тем, что он близко расположен к месту предварительного расследования по делам ингушских активистов – к Ессентукам.

Адвокат потребовал провести медобследование Оздоева

После окончания судебного заседания Магомед Оздоев пожаловался на сильные боли в области позвоночника и печени. "Во время этапирования из Нальчика в Пятигорский СИЗО у меня не было проблем. Но у меня ряд хронических заболеваний, от которых иногда у меня бывают сильные боли. До ареста еще мне должны были сделать операцию на печени, у меня еще межпозвоночная грыжа. В СИЗО на мои просьбы, чтобы родственники передали лекарства, разрешения не дали", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Оздоев.

Лекарства Оздоеву не разрешили передать и на сегодняшнем заседании, сообщила его супруга. "И сейчас вот после суда нам не разрешили передать лекарства, хотя все нужные документы к ним у нас были", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" жена ингушского активиста.

По словам сестры Оздоева Фатимы, на мартовском митинге в Магасе Магомед "просто выражал свою гражданскую позицию". "Мой брат семейный человек. Он один кормит свою семью. Жена малолетними детьми занимается: у них их четверо. Она не работает, родителям помогает - они у нас тоже не работают. Магомед не является членом каких-то политических организаций. Он просто выражал свою гражданскую позицию", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Фатима, добавив, что переживает за здоровье своего брата, которому не может передать лекарства.

О проблемах с медицинским обследованием и лечением подзащитного в изоляторе адвокат Хусейн Гулиев узнал сегодня от родственников, "поскольку прямой связи с ним нет". "Отправим обращение в медицинско-санитарную часть. Пусть проведут медицинское обследование Магомеда Оздоева и отчитаются о его состоянии здоровья. По поводу [того, что родственники не могут передать Оздоеву] лекарственных средств - мы будем также реагировать и добиваться от администрации изолятора их передачи моему подзащитному", - сообщил корреспондент "Кавказского узла" Гулиев.

На сайте ставропольского Управления ФСИН на 14.40 мск сегодня не было информации по поводу жалоб Магомеда Оздоева на свое здоровье.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".