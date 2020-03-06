Румина Саутиева и Ася Газдиева, сестры Зарифы Саутиевой. 6 марта 2020. Фото Аси Капаевой для "Кавказского узла"

06 марта 2020, 15:59

Родственники пожаловались на запрет свиданий с Саутиевой

Следствие не разрешает видеться с Зарифой Саутиевой в СИЗО, а из-за того, что суд был объявлен закрытым, сегодня на заседание пустили лишь участников процесса, рассказали родные ингушской активистки.

Как писал "Кавказской узел", Зарифа Саутиева находится под арестом с июля 2019 года. В январе деятели культуры, науки, журналисты, правозащитники и активисты оставили подписи под открытым письмом к руководству Следственного комитета с требованием освободить ингушскую активистку Зарифу Саутиеву. Опубликованное 27 января обращение подписал 171 человек.

Сегодня судья Ессентукского городского суда Ольга Фролова объявила, что вопрос о продлении ареста Зарифе Саутиевой будет рассмотрен в закрытом режиме. В зал пустили только саму Саутиеву, следователя и адвоката, передал корреспондент "Кавказского узла".

На суд приехали старшие сестры активистки Румина Саутиева и Ася Газдиева. "Хотели увидеть ее. Свиданий родственникам не дают. Мы ехали из Ингушетии, чтобы увидеть ее. Мы не можем ее увидеть даже на суде", - сказала Румина Саутиева корреспонденту "Кавказского узла".

"Мемориал" признал Саутиеву политзаключенной, юристы Правозащитного центра подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Она стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. В поддержку Саутиевой неоднократно проходили акции протеста в разных городах страны. В конце февраля защита Саутиевой оспорила окончание следствия по делу о применении насилия на митинге и организации экстремистского сообщества. Данные о невиновности Зарифы Саутиевой так и не были проверены, следователи торопятся передать дело в суд до истечения предельного срока ареста активистов, указали адвокаты.

Напомним, что 26 марта 2019 года жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками при попытке разогнать митинг. С начала апреля в республике прошли массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. Помимо Саутиевой, уголовные дела возбуждены против минимум 28 активистов. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, приговоры выносятся с декабря 2019 года.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", опубликованной на "Кавказском узле". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Представитель ОНК рассказал о посещении Барахоева и Чемурзиева в изоляторе", "Власти Ингушетии не согласовали митинг в Магасе", "Защита убедила суд в Ставрополе дать слово Саутиевой".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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