Зарифа Саутиева оспорила завершение следствия по делу об экстремизме

29 февраля 2020, 13:08

Следствие против семи лидеров протестов в Ингушетии нельзя было завершать без проверки данных о невиновности Зарифы Саутиевой, заявил ее адвокат Билан Дзугаев. Следователи торопятся передать дело об экстремистском сообществе в суд, поскольку истекает предельный срок ареста активистов, считает адвокат Магомед Беков.

Как писал "Кавказской узел", в январе активисты Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов, Муса Мальсагов были обвинены в создании экстремистского сообщества, а Барах Чемурзиев, Исмаил Нальгиев, Зарифа Саутиева и Ахмед Погоров – в участии в этом сообществе. Адвокат Мальсагова назвал абсурдной версию следствия об экстремистском сообществе ингушских активистов.

Адвокаты заявили о нарушениях при предъявлении новых ингушским активистам обвинений в экстремизме. Следствие не разобралось, имеют ли факты из дела отношение к каждому из его фигурантов, считает глава назрановского представительства "Мемориала" Тимур Акиев. Один из лидеров протестов, Чемурзиев, 28 февраля подал в ЕСПЧ жалобу на нарушение принципа состязательности сторон в судебном разбирательстве и права на свободу собраний и объединений.

Следствие по делу о семи лидерах протеста, обвиненных в применении насилия на митинге и организации экстремистсткого сообщества, объявлено завершенным, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Билан Дзугаев, защищающий Зарифу Саутиеву. "Нам вручили уведомление о завершении следствия 27 февраля. По всем лидерам протеста дело было выделено в отдельное производство. Это семь человек. Сейчас будет стадия ознакомления обвиняемых и их адвокатов с материалами дела", - сказал адвокат.

Он пояснил, что после ознакомления обвиняемых с материалами дела дело направят в суд. "Прокуратура утверждает обвинение и направляет дело в суд. Может быть и возврат дела в следственный комитет, может быть передача дела в Верховный суд для определения подсудности", - отметил Билан Дзугаев.

По его словам, защита Саутиевой направила возражения, в которых указала, что считает окончание следствия преждевременным. "Мы считаем, что факты, указывающие на невиновность Саутиевой, не проверены следствием. Например, не были проверены наши доводы о том, что Зарифа не находилась в те часы, в которые, по версии следствия, она якобы вступила в сговор с остальными для организации применения насилия. Следствие указывает время 4.30 утра, а ее в то время там не было", – пояснил Дзугаев. Кроме того, следствие не допросило депутатов, которые жаловались на давление со стороны ингушских активистов, добавил адвокат.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Саутиеву политзаключенной. Она стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. В поддержку Саутиевой неоднократно проходили акции протеста в разных городах страны. Активистку особо выделили в своем обращении к главе Ингушетии 38 полномочных представителей республики в российских регионах. Ее арест "затрагивает честь каждого ингуша", говорится в обращении. В январе деятели культуры, науки, журналисты, правозащитники и активисты оставили подписи под открытым письмом к руководству Следственного комитета с требованием освободить ингушскую активистку Зарифу Саутиеву. Опубликованное 27 января обращение подписал 171 человек.

Следствие торопится, поскольку истекает предельный срок ареста активистов, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Беков. "С каждым адвокатом работает отдельный следователь в определенное время. У некоторых срок содержания под стражей скоро заканчивается, больше года держать под стражей не имеют права, поэтому следователи пытаются быстрее уведомить о завершении следствия. Мусу Мальсагова и меня, как его адвоката, пока не уведомили о завершении предварительного следствия", - сказал он.

Он посетовал, что следствие не уведомляет заблаговременно о каких-либо следственных мероприятиях. "Нас ставят перед фактом. Нам звонят и говорят приехать на следующий день. Если мы не смогли приехать или следователь не дозвонился - значит, будет адвокат по назначению. По закону, они обязаны оповещать защиту не менее чем за пять суток до планируемых следственных мероприятий", - пояснил адвокат.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, с декабря 2019 года Железноводский горсуд вынес приговоры 21 участнику митинга - все они признаны виновными в нападении на силовиков.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов".