Осужден ингушский активист Закри Бопхоев

07 декабря 2020, 17:00

Суд в Железноводске признал Закри Бопхоева виновным в нападении на двух силовиков и приговорил его к шести месяцам колонии, но освободил с учетом отбытого ареста. Это уже 31-й приговор по делу о митинге в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", Закри Бопхоев (его фамилия также передается в СМИ как Бапхоев) 14 февраля явился в полицию с повинной, после чего был заключен под стражу. 10 апреля суд постановил отпустить его под домашний арест.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. 24 ноября в Ессентуках началось рассмотрение дела лидеров протестов, которых следствие считает организаторами экстремистского сообщества. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов.

Сегодня Железноводский городской суд признал Закри Бопхоева виновным в том, что тот во время митинга в Магасе бросил в росгвардейца полупустую пластиковую бутылку, а еще одного силовика ударил ногой в щит. Активист осужден на шесть месяцев в колонии общего режима, однако Бопхоева освободили в зале суда, засчитав в счет наказания время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом. Активист признал вину только в самих действиях против силовиков, но отрицает в своих действиях политический мотив - "политическую вражду" к тогдашнему главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову.

Это уже 31-й обвинительный приговор по ингушскому митинговому делу, сообщил Правозащитный центр "Мемориал". Гособвинитель запрашивал для Бопхоева 1 год и 2 месяца колонии общего режима, отмечается в публикации на сайте правозащитной организации.

Напомним, Закри Бопхоев является братом активиста Зелимхана Бопхоева. 18 февраля суд на Ставрополье приговорил его к полутора годам колонии-поселения, признав виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Активист частично признал вину в суде. Он заявил, что напал на двух сотрудников Росгвардии на митинге в Магасе, чтобы оградить пожилых участников акции от действий силовиков.